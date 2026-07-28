Borís Nadezhdin, el último opositor que queda en Rusia, nueva víctima de la represión de Putin

El espacio público está cerrado a cal y canto para la disidencia. Y no se va a permitir ninguna candidatura que critique la guerra de Ucrania en las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo septiembre en Rusia. Tras ser declarado agente extranjero, Borís Nadezhdin, quizás el último gran líder opositor que queda aún dentro de Rusia, fue arrestado hace unos días en Moscú, sentenciado por extremismo y condenado a pagar una multa por publicar en sus redes sociales un enlace con una imagen del asesinado y más célebre disidente ruso, el difunto Alekséi Navalni.

Como opositor, Nadezhdin había logrado éxitos inusitados pese a la abrumadora atmósfera represiva que se ha implantado en Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022. En los comicios presidenciales que se celebraron en 2024, logró aglutinar cientos de miles de firmas para poder presentar su candidatura y enfrentarse a Vladímir Putin, extremo que no pudo cumplirse finalmente: tras superar las primeras etapas de su candidatura, la Comisión Electoral Central (CEC) en una sesión extraordinaria, estipuló que muchas de las rúbricas, en concreto un 15%, eran falsas. La mayoría de los analistas consideraban que la verdadera razón del veto se hallaba en el manifiesto contra la guerra que había difundido para apoyar su campaña. "Me apoyan docenas de millones de personas" que quieren "apartar a Rusia de la senda del autoritarismo y militarismo", declaró entonces a la BBC.

Dificultades, pero sigue

Pese a las dificultades, Nadezhdin no parece que va a dar su brazo a torcer. No pierde ocasión para criticar al Kremlin, aunque siempre lo hace de una forma respetuosa y no agresiva. En sus discursos, intenta vincular los problemas con que se enfrentan los ciudadanos día tras día con la decisión del presidente Vladímir Putin de ir a la guerra hace cuatro años y medio. La gente está "empezando a comprender que existe una conexión directa entre sus problemas cotidianos —como la atención sanitaria, los precios de los alimentos y los problemas con Internet— y la política de Putin".

Nadezhdin ha sido diputado en la Duma Estatal, concretamente en la tercera legislatura, entre 1999 y 2003. Intentó apoyar al expatrón de la petrolera Yukos, Mijaíl Jodorkovski, a acceder a la Duma Estatal como diputado en una elección parcial, aunque el arranque del caso contra el magnate frenó entonces las aspiraciones políticas del magnate. Se ha presentado también como candidato, sin éxito, a un puesto de diputado regional en la Duma de Moscú por el partido Unión de Fuerzas de Derecha, una cita electoral en la que hubo denuncias de fraude.

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A diferencia de nombres más conocidos de la oposición rusa, como Iliá Yashin o Vladímir Kara-Murzá, Nadezhdin conoce personalmente a Vladímir Putin y ha sido asistente de Serguéi Kiriyenko, actual vicejefe de la Administración Presidencial. Es doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas y licenciado en derecho. En 1999, fundó el departamento de Derecho del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, dirigiéndolo hasta 2016.