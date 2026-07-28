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Guerra en Oriente Medio

Netanyahu llega a Washington tras la petición de Mamdani de arrestarlo en EEUU

Será el primer encuentro presencial entre ambos líderes desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán y se producirá en un momento de divergencias

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una foto de archivo.

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una foto de archivo. / Jack Guez/AFP pool/dpa - Archivo

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Redacción

Washington

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegó a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras la polémica suscitada por la petición del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de hacer efectiva la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI), y tras atravesar en su viaje varios estados signatarios del tratado de Roma.

Durante el trayecto hacia Washington, la aeronave que trasladó a Netanyahu sobrevoló el espacio aéreo de Grecia, Italia, Francia y Canadá, cuatro Estados firmantes del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, según datos de diversos radares de seguimiento aéreo.

Desde que la CPI emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad, el primer ministro israelí ha evitado en algunos viajes el espacio aéreo de países que reconocen la jurisdicción del tribunal, como España e Irlanda.

"Criminal de guerra"

Netanyahu será recibido en la Casa Blanca, una semana después que Mamdani lo llamara "criminal de guerra" y pidiera a las autoridades federales de Estados Unidos capturar al líder israelí en el momento que este visitara Nueva York en la próxima cumbre de Naciones Unidas.

Será el primer encuentro presencial entre ambos líderes desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán y se producirá en un momento de divergencias sobre la estrategia para el conflicto y el futuro de Gaza. Netanyahu ha señalado que Irán será el principal asunto de la reunión, mientras Trump busca avanzar en sus esfuerzos diplomáticos y en su plan para Gaza.

La visita también llega en medio de tensiones entre ambos Gobiernos sobre el rumbo de la guerra en Gaza y las negociaciones para una nueva etapa del plan de paz impulsado por Trump, que contempla el desarme de Hamás y una retirada progresiva de las fuerzas israelíes, sobre las que todavía no existe un acuerdo.

Noticias relacionadas

Trump ha rechazado públicamente la posibilidad de que Netanyahu sea detenido en Estados Unidos y afirmó la semana pasada que el primer ministro israelí "no será arrestado" mientras se encuentre en territorio estadounidense, en respuesta a las declaraciones de Mamdani sobre una eventual detención si Netanyahu viaja a Nueva York.

Fuente: El Periódico

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