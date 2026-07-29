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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Netanyahu describe como "excelente" su encuentro con Trump en la Casa Blanca
EEUU asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las autoridades iraníes han reconocido que mantienen un intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante mediadores como Qatar y Pakistán, si bien han dejado claro que cualquier avance diplomático pasa a un segundo plano mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Teherán acusa a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados, intensificar la escalada militar y vulnerar su soberanía, al tiempo que insiste en que su prioridad es proteger al país y a su población.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Milicias en Irak dicen que "varios" de sus miembros han muerto en un ataque de A.Saudí y EEUU
Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) de Irak aseguraron que "varios de sus miembros" han muerto y han resultado heridos en un ataque lanzado este miércoles por Estados Unidos y Arabia Saudí, en una expansión de la guerra entre Teherán y Washington. "Esta mañana, varias sedes oficiales de las Fuerzas de Movilización Popular en diversas partes de Irak fueron blanco de ataques terroristas perpetrados por fuerzas estadounidenses y saudíes", indicaron las FMP, compuestas por varias formaciones armadas chiíes proiraníes, en un comunicado.
EEUU asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos
Estados Unidos frustró este martes un intento de ataque sorpresa con varios misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, en el primer ataque de este tipo desde que el presidente Donald Trump afirmó que Washington y Teherán estaban negociando.
Netanyahu califica de "excelente" su reunión con Trump sobre las armas de Irán
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó este miércoles de "excelente" su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en el marco de su visita a Washington, y destacó el objetivo compartido de impedir que Irán obtenga armas nucleares.
"Acabo de terminar una reunión excelente con el presidente Trump. Cuando digo excelente, no es solo un cumplido protocolario", afirmó Netanyahu en declaraciones traducidas del hebreo y compartidas por su oficina.
"Fue una conversación de plena colaboración, de apoyo mutuo, con un entendimiento del objetivo compartido de garantizar que Irán no tenga armas nucleares, y también otros objetivos", añadió.
Irán dice que negocia con Omán una nueva ruta para Ormuz bajo control iraní
Irán afirmó este martes que mantiene conversaciones con Omán sobre una nueva ruta para la navegación en el estrecho de Ormuz bajo control iraní y aseguró que el estratégico paso marítimo no volverá a la situación anterior a la guerra con Israel y Estados Unidos.
El viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Jurídicos, Kazem Garibabadi, dijo en una entrevista con el Club de Jóvenes Periodistas (YJC) que Omán propuso diseñar una ruta en la que el 50 % estuviera bajo control de Irán y el otro 50 % bajo control omaní, una fórmula que, en su opinión, "no resuelve las preocupaciones de Irán".
Trump y Netanyahu se reúnen por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su primera reunión desde el inicio, hace cinco meses, de la guerra contra Irán.
El encuentro, el octavo entre Trump y Netanyahu desde que el presidente estadounidense regresó al poder, en enero de 2025, estuvo cerrado a la prensa y se produjo antes de que los dos líderes asistan a los funerales en Washington del senador republicano Lindsey Graham, ferviente simpatizante de la causa israelí.
En un breve mensaje en X, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó de "positiva" y "productiva" la reunión, que comenzó a las 11:03 hora de Washington (15:03 GMT) y duró aproximadamente una hora y media.
Por su parte, Netanyahu publicó en redes una imagen sonriente junto a su "amigo" Trump en el Despacho Oval.
La ONU alerta de una "peligrosa" escalada de violencia en Cisjordania pese a alto el fuego
La ONU alertó este martes de una "peligrosa" escalada de violencia en Cisjordania a pesar del alto el fuego en Gaza y reclamó medidas para aplicar plenamente el plan de paz para el enclave.
"La situación en Cisjordania se está deteriorando rápidamente. Esto está agravando las condiciones, ya de por sí alarmantes, en el resto de Palestina, y cada vez es más probable que se produzca una escalada más amplia", declaró el coordinador especial adjunto de la ONU para la paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov.
Una delegación de Hamás viaja a Egipto para negociar la segunda fase de la tregua en Gaza
El grupo islamista palestino Hamás anunció este martes en un comunicado que una delegación negociadora va de camino a Egipto, donde participará nuevamente en una ronda de conversaciones sobre la implementación de la segunda fase de la tregua en Gaza con Egipto, Turquía y Catar, que median en el conflicto con Israel.
El fin de las conversaciones, asegura Hamás en un comunicado publicado en sus canales oficiales, es lograr el cumplimiento de todos los compromisos del acuerdo de tregua, "especialmente en lo que se refiere a la situación humanitaria de la Franja de Gaza y al paso a la segunda fase del plan del presidente (de EEUU, Donald) Trump".
Detenidas en Cisjordania 30 personas acusadas de ayudar a palestinos a entrar ilegalmente en Israel
Las Fuerzas Armadas de Israel han informado este martes de que una treintena de personas han sido detenidas en el marco de una serie de operaciones llevadas a cabo en Cisjordania acusadas de ayudar a decenas de palestinos a entrar de forma ilegal en Israel para trabajar.
El Ejército ha indicado en un comunicado que las operaciones han sido puestas en marcha durante los últimos días por la Brigada Regional Ephraim en zonas como Tulkarem, Qalqilia, Azzun Atme y Shuweika, entre otras.
El Ejército jordano asegura haber interceptado un dron en una zona fronteriza con Irak
El Ejército jordano aseguró este martes haber interceptado un dron en una zona desértica fronteriza con Irak, un día después de que Arabia Saudí acusara a milicias iraquíes alineadas con Irán de atacar sus instalaciones petroleras.
"La Real Fuerza Aérea Jordana, en el marco de sus operaciones de vigilancia y seguimiento, interceptó un dron que había violado el espacio aéreo jordano la madrugada del martes", afirmó un comunicado castrense, sin precisar si hubo víctimas o daños materiales.
Líbano eleva a más de 4.330 los muertos por ataques de Israel contra su territorio desde marzo
El Gobierno de Líbano ha informado que se han superado los 4.330 muertos y los 12.200 heridos por cuenta de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, día en el que retomó los combates contra el partido-milicia chií Hezbolá, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril.
Concretamente, el Ministerio de Salud libanés ha indicado en un comunicado difundido en redes que 4.332 personas han perdido la vida y otras 12.236 han resultado heridas. Del total de fallecidos, 135 han sido trabajadores sanitarios, mientras que 410 han sido heridos.
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