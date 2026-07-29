Los gazatíes que pintan murales de Lamine Yamal y Pedro Sánchez: “Queríamos dar las gracias a España por su apoyo a Palestina”

La vida de los dos millones de palestinos de Gaza se ha convertido en un acto continuo de supervivencia. Israel sigue bombardeando y matando civiles y miembros de Hamás, y continúa asfixiando la Franja, donde no permite el paso más que de camiones comerciales, de productos de pago, y limita la entrada de los de ayuda humanitaria. Pero lo peor de la masacre ha quedado atrás y, completada la destrucción casi total de las viviendas e infraestructuras, los bombardeos dejan paso, en algunas zonas y algunos días, a la esperanza de los gazatíes de regresar a una vida normal.

Es en este contexto en el que dos hermanos, Mahmoud y Layan Alquqa, de 24 y 11 años respectivamente, se han puesto literalmente manos a la obra para lanzar un proyecto de hermanamiento simbólico con España que combina la pintura de murales con la potencia de las redes sociales.

“El retrato de Lamine Yamal representaba los sueños de los niños de Gaza, que siguen amando el fútbol y siguen soñando a pesar de todo”, explica Mahmoud Alquqa a EL PERIÓDICO. “El retrato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue nuestra manera de expresar gratitud por el apoyo de España a Palestina y de enviar un mensaje de esperanza desde los muros destruidos de Gaza”.

Mahmoud se encargó de organizar el proyecto, grabar los vídeos y difundirlos en Internet. El broche final lo puso la hermana pequeña, Layan Alquqa, que dio voz al mensaje. Ambos son “influencers” palestinos y tienen cerca de dos millones de seguidores.

Las obras son creación del artista palestino Obay "Obi" Kareem, que saltó a la prensa internacional en mayo de 2026, cuando él y el también artista palestino Mohammed Al-Halabi pintaron el mural de Lamine Yamal sobre la pared de una casa destruida por ataques israelíes en el campo de refugiados de Shati, en Ciudad de Gaza.

Lamine Yamal se convirtió en símbolo de resistencia para los gazatíes porque enarboló una bandera palestina en el paseo triunfal del Fútbol Club Barcelona por las calles de la Ciudad Condal tras conquistar el título de Liga de la última temporada.

Pedro Sánchez es una estrella en las redes sociales del mundo árabe por su apoyo a la causa palestina en lo peor de la guerra de Israel contra Hamás en Gaza, y por el reconocimiento del Estado de Palestina mucho antes de que se sumaran otros países como Francia o Reino Unido.

Sánchez responde al mensaje

“Nunca esperamos una respuesta tan increíble. Cuando el presidente Pedro Sánchez grabó un vídeo y mencionó a Layan por su nombre, nos quedamos atónitos y llenos de alegría", dice Mahmoud Alquqa. "Nos dio esperanza: incluso desde Gaza, nuestras voces pueden llegar al mundo

El presidente del Gobierno colgó hace dos días en sus redes sociales un mensaje para los dos hermanos y los artistas palestinos que han tomado parte en la iniciativa.

“En medio de tanto dolor, habéis encontrado un momento para enviarnos vuestro cariño. A Layan, a todos los niños y niñas de Gaza y a sus familias, quiero deciros algo muy sencillo, y es que el conjunto de la sociedad española os escucha, os ve, os quiere y no os olvida”, decía Pedro Sánchez. “Ojalá llegue pronto el día en el que los niños y niñas de Gaza podáis volver a pintar sin miedo en las escuelas y vivir un futuro de paz. Un abrazo enorme desde España”.

El Partido Popular ha criticado a Pedro Sánchez por hacer electoralismo con Gaza. Podemos afea que el Gobierno sigue permitiendo compraventa de armas a Israel, a pesar de haber anunciado un embargo.

Instagramers por supervivencia

El vídeo de agradecimiento a España de los hermanos Alquqa es parte de una tendencia mucho más amplia. En las redes sociales gazatíes hay, por ejemplo, patinadores que enarbolan la bandera de España entre las calles destruida o cocineros que hacen paella o tortilla de patatas a ritmo de música en español y luego van a repartirla a las tiendas de los palestinos menos afortunados; los que viven en precarias tiendas de campaña entre plagas de ratas y enfermedades cutáneas.

Algunos de estos influencers usan su repercusión en redes sociales para solicitar donaciones. La otra vía de financiación habitual para los creadores de contenido, la de la publicidad, es casi inaccesible para ellos.

Es el caso de los hermanos Alquqa: "Hoy, la única fuente de ingresos de nuestra familia viene de Instagram y de las personas generosas que nos apoyan a través de nuestra campaña de recaudación", explica el palestino.

Sus vidas cambiaron por completo a causa de la guerra abierta que comenzó tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.139 israelíes y 250 fueron secuestrados. En la guerra posterior, Israel mató a al menos 72.045 personas en Gaza, de las cuales 20.179 eran niños, según la organización de Naciones Unidas OCHA. Además, al menos 320.622 viviendas han resultado dañadas y el 81% de las estructuras de Gaza están destruidas o dañadas.

"Perdimos la casa familiar. Mi padre fue despedido injustamente de su puesto en la UNRWA después de 23 años de servicio leal", cuenta Mahmoud Alquqa. “Yo estaba organizando mi boda y tenía casi terminada la casa que había preparado para mi familia y que fue destruida en los bombardeos. Hoy mi mujer y yo vivimos en un pequeño trastero que antes era mi lugar de trabajo. Mide apenas unos 4 × 5 metros".

Layan y Mahmoud dicen que siguen soñando pese a todo. Con llevar “una vida normal como cualquier otra persona”, con “construir una academia de arte en Gaza donde los niños puedan aprender a dibujar, expresarse y encontrar esperanza después de todo lo que han vivido” y con que su padre "pueda volver a su trabajo con dignidad".

Terminan la conversación con un mensaje que piden que se divulgue en España: "Gracias al pueblo español por escucharnos y por estar del lado de Palestina. Por favor, seguid difundiendo la verdad sobre Gaza. Somos gente corriente que ha perdido su casa, su seguridad y muchos de sus sueños, pero no hemos perdido la esperanza. Seguiremos dibujando esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles, porque creemos que el arte puede llegar al corazón cuando las palabras no pueden".