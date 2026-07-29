Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca antes del funeral del senador Lindsey Graham, un destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
  2. Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado
  3. Las vacaciones soñadas de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo de 200 habitantes como refugio, visita a Covadonga, los lagos y una cueva de queso Gamonéu, y en yate por Llanes
  4. La ruptura en el PSOE, mucho más que una brecha generacional: el análisis de lo ocurrido tras las primarias de los socialistas de Oviedo
  5. La Policía Nacional emite una alerta general que afecta a Asturias en los próximos días: 'Puertas y ventanas cerradas
  6. Jarro de agua fría para Oviedo: la Agencia Estatal de Salud Pública se instalará en Zaragoza
  7. Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
  8. Natalio Grueso, exdirector del Niemeyer, indultado por el Gobierno debido a su 'delicado estado de salud

Las postales que llenan de orgullo a Eva Redondo veinte años después del accidente que costó la vida a dos músicos asturianos

Las postales que llenan de orgullo a Eva Redondo veinte años después del accidente que costó la vida a dos músicos asturianos

La Benéfica y el Antiguo Balneario de Borines vuelven a llenar de arte y cultura uno de los espacios históricos de Piloña

La Benéfica y el Antiguo Balneario de Borines vuelven a llenar de arte y cultura uno de los espacios históricos de Piloña

Los toros que esperan repetir triunfo en Gijón tras dos años de éxitos en la feria de Begoña (en imágenes)

Los toros que esperan repetir triunfo en Gijón tras dos años de éxitos en la feria de Begoña (en imágenes)

Hortaliza y fruta para las familias vulnerables: Llanera mantiene el programa que apoya la alimentación variada de más de treinta hogares con dificultades

Hortaliza y fruta para las familias vulnerables: Llanera mantiene el programa que apoya la alimentación variada de más de treinta hogares con dificultades

Claves del plan del Hospital de Cabueñes: "islas de frescor" en superficie a la espera de diseñar su nuevo parking

Claves del plan del Hospital de Cabueñes: "islas de frescor" en superficie a la espera de diseñar su nuevo parking

Miles Davis marca el ritmo de las Jornadas de Improvisación y Jazz de Pola de Siero, con 63 alumnos y varios conciertos abiertos al público

Miles Davis marca el ritmo de las Jornadas de Improvisación y Jazz de Pola de Siero, con 63 alumnos y varios conciertos abiertos al público

EN IMÁGENES. Seminario de improvisación y jazz en la Pola

EN IMÁGENES. Seminario de improvisación y jazz en la Pola

Suben a 13 los muertos por el terremoto del suroeste de Japón

Suben a 13 los muertos por el terremoto del suroeste de Japón
Tracking Pixel Contents