Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zonas tensionadas AsturiasAsturias se queda sin planta IndraCambios en la DependenciaMuerte en ColungaCierre viejo HUCAHospital Quirón en Cabueñes
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca antes del funeral del senador Lindsey Graham, un destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros tras sufrir una avería en verano, colocar correctamente la baliza v-16 pero no poner la placa de señalización V20: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Multado con 100 euros tras echar gasolina diésel, pagar y marcharse después del encarecimiento con un coste de 94,71 euros: la Guardia civil extrema la vigilancia
  3. Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría
  4. El pueblo asturiano de menos de 6.000 habitantes que tiene colas kilométricas todos los días del verano para comerse un helado
  5. Multado con 200 euros tras tener un accidente, colocar la baliza v-16 de forma correcta, pero no llevar el kit obligatorio en el maletero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Rubén y Sara viven de 6 a 8 meses al año en una cabaña de los Picos de Europa a 1.100 metros de altitud, sin agua corriente ni cobertura móvil, para hacer el 'mejor queso del mundo
  7. Fallece una pasajera de un vuelo entre Asturias y Tenerife
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos albornoces de baño o más barato del mercado: de microfibra, absorbente y de secado rápido

Israel desacredita a su embajador en la ONU tras calificar Ceuta de "enclave colonial" español

Israel desacredita a su embajador en la ONU tras calificar Ceuta de "enclave colonial" español

Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos muy grave

Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos muy grave

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: apilable uno dentro de otro para ahorrar espacio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: apilable uno dentro de otro para ahorrar espacio

Indra adquiere terrenos en A Coruña para construir su segunda fábrica de vehículos blindados

Indra adquiere terrenos en A Coruña para construir su segunda fábrica de vehículos blindados

Recibe una multa más alta que su salario este verano por enfriar el coche y refrescarlo por la ola de calor: la Guardia civil extrema la vigilancia

Recibe una multa más alta que su salario este verano por enfriar el coche y refrescarlo por la ola de calor: la Guardia civil extrema la vigilancia

Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior en octubre

Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior en octubre

Los nutricionistas coinciden: el aguacate es más saludable si lo combinas con estos alimentos

Los nutricionistas coinciden: el aguacate es más saludable si lo combinas con estos alimentos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables de terraza más baratos del mercado: el respaldo ajustable se puede bloquear en 7 posiciones

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables de terraza más baratos del mercado: el respaldo ajustable se puede bloquear en 7 posiciones
Tracking Pixel Contents