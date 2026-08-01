Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desprendimiento en el CaresIndraSube a gasolinaNuevas viviendas OviedoCrisis en CeutaFuneral padre Paula Echevarría
instagramlinkedin

Accidente aéreo

Al menos 13 muertos al estrellarse una avioneta con turistas cerca de las Líneas de Nazca, en Perú

LA aeronave partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas

Líneas de Nazca en Perú.

Líneas de Nazca en Perú. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid

Al menos 13 personas han muerto al estrellarse una avioneta turística que se dirigía a Líneas de Nazca, en el sur de Perú, según han confirmado las autoridades del país andino.

En un comunicado publicado en redes sociales, la Municipalidad Provincial de Nasca ha confirmado que la aeronave siniestrada, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas.

La avioneta acabó estrellándose, por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las líneas, y de momento no hay detalles sobre la nacionalidad de los turistas.

Noticias relacionadas

"La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley", ha concluido el municipio de Nasca.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 100 euros por tener una avería en carretera, indicar el accidente con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría
  3. Multado con 100 euros tras echar gasolina diésel, pagar y marcharse después del encarecimiento con un coste de 94,71 euros: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. En imágenes: funeral de Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría en Candás
  5. Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
  6. Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos de gravedad
  7. Multado con 200 euros en la operación salida del verano por circular a la velocidad obligatoria en carretera pero no fijarse en la señal s-13: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
  8. Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda

Lluvia de dinero en el Estanco de la Suerte de Oviedo: reparten un premio de la Bonoloto

Lluvia de dinero en el Estanco de la Suerte de Oviedo: reparten un premio de la Bonoloto

Sorteo Bonoloto del sábado 1 de agosto 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 1 de agosto 2026

La puerta giratoria

¿Quién teme el debate, Ovidio?

Juani López, la vecina desalojada del incendio de Oviedo que no sabe cuándo podrá volver a casa: "Había muchísimo humo"

Juani López, la vecina desalojada del incendio de Oviedo que no sabe cuándo podrá volver a casa: "Había muchísimo humo"

VÍDEO: Así quedó el descansillo del incendio de Valentín Masip en Oviedo y una familia ha tenido que ser desalojada

EN IMÁGENES: Avilés se prepara para conquistar el Descenso Folklórico del Nalón

EN IMÁGENES: Avilés se prepara para conquistar el Descenso Folklórico del Nalón

Pedro Menéndez, la foca y Eugenia Martínez Vallejo se preparan para la conquista del Descenso del Nalón con las peñas del Antroxu

Pedro Menéndez, la foca y Eugenia Martínez Vallejo se preparan para la conquista del Descenso del Nalón con las peñas del Antroxu
Tracking Pixel Contents