Incendios forestales
Dos muertos y dos heridos al chocar dos helicópteros que combatían los incendios en Grecia
Los dos fallecidos son el piloto rumano del helicóptero y el copiloto griego, que participaban en las labores de extinción de un fuego en Psatha, una localidad costera a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas
EFE
Los dos ocupantes de un helicóptero que participaba en la extinción de un incendio en Grecia han muerto al chocar en el aire con otro aparato, cuyos dos pilotos han resultado heridos, según informan varios medios locales.
Los dos fallecidos son el piloto rumano del helicóptero y el copiloto griego, según la emisora Skai, que indica que los tripulantes del otro aparato -igualmente un rumano y un griego- han sido trasladados a un hospital con heridas leves.
Varios canales han ofrecido imágenes de cómo los dos aparatos vuelan muy cerca hasta que colisionan y uno de ellos se incendia y pierde la hélice principal, desplomándose sobre el suelo.
Los aparatos, identificados como modelos Bell 124 por algunos medios, participaban en las labores de extinción de un fuego en Psatha, una localidad costera a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas.
Los dos aparatos habían sido alquilados por el Cuerpo de Bomberos y habían despegado del aeropuerto militar de Elefsina, pero no se ha informado aún de si los tripulantes griegos eran miembros de las Fuerzas Aéreas, que suelen pilotar aeronaves de extinción.
Unas 10.0000 hectáreas han ardido ya y miles de personas han tenido que ser evacuadas debido al incendio declarado hace cuatro días y cuyo frente más oriental se encuentra este domingo se encuentra a unos 35 kilómetros de Atenas, la capital de Grecia.
El pasado miércoles tres bomberos murieron durante las tareas de extinción de dos incendios en la isla de Creta y en el sur del Peloponeso, ya bajo control.
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