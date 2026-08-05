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Incidente en EEUU

Un tiroteo causa un número indeterminado de muertos en Carolina del Norte

No se han divulgado las identidades de las víctimas ni del sospechoso, ya que la Oficina del Sheriff del condado de Caswell está notificando a los familiares más cercanos

Un hombre mata a ocho niños de entre uno y catorce años en un tiroteo en Lousiana.

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El Periódico

Barcelona

Varias personas murieron el miércoles en un tiroteo masivo ocurrido en una vivienda de Carolina del Norte, según informaron las autoridades a la cadena de televisión NBC.

Agentes del condado de Caswell acudieron a un aviso poco antes de las 8 a.m. en una casa situada en Brooks Road, en Prospect Hill, informó la Oficina Estatal de Investigación (SBI, por sus siglas en inglés) en un comunicado de prensa.

Heridas de bala

Los agentes hallaron a varias personas con heridas de bala. Una persona fue trasladada al hospital; se desconoce su estado de salud. La agencia, que colabora en la investigación, señaló que "hay otras víctimas mortales".

La Oficina del Sheriff del condado de Caswell y la Patrulla de Caminos de Carolina del Norte respondieron de inmediato al tiroteo, indicó la SBI en una publicación de Facebook.

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No se han divulgado las identidades de las víctimas ni del sospechoso, ya que la Oficina del Sheriff del condado de Caswell está notificando a los familiares más cercanos.

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