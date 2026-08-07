Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

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Fuente: El Periódico

Adrià Rocha Cutiller Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel Turquía, Arabia Saudí y Pakistán han firmado este viernes por sorpresa —el anuncio de la ceremonia apenas ha llegado unas horas antes de que ocurriese— un pacto de defensa regional entre los tres países, que buscan defenderse entre sí de las dos grandes amenazas de Oriente Medio: el expansionismo militar de Israel, que en los últimos dos años ha atacado a casi todos sus vecinos; e Irán, que al ser bombardeada por EEUU desde febrero de este año ha hecho lo mismo —tener como objetivo a sus vecinos— pero con ataques a gran escala contra infraestructuras petrolíferas y civiles. Lee aquí la noticia completa.

Turquía confirma la firma en Yeda de un acuerdo de defensa con Arabia Saudí y Pakistán El Gobierno turco confirmó que el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, viajó este viernes a Yeda (Arabia Saudí) con la intención de firmar un acuerdo trilateral de defensa entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán. La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Turquía confirmó el viernes al mediodía la llegada de Erdogan a Arabia Saudí e indicó que el mandatario se reunirá con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Además, señaló que "Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firmarán este viernes un acuerdo trilateral de defensa en Arabia Saudí".

Al menos tres soldados muertos en norte del Yemen en nueva ofensiva con drones de hutíes Al menos tres soldados del Ejército yemení murieron este viernes en la estratégica provincia petrolera de Marib, en el norte del Yemen y controlada por el Gobierno internacionalmente reconocido, en medio de una nueva ofensiva con drones de los rebeldes hutíes contra las tropas gubernamentales. Otros cuatro militares resultaron heridos cuando los insurgentes, que controlan gran parte del noroeste del país árabe, lanzaron una andanada de aviones no tripulados contra posiciones de las fuerzas regulares en el distrito de Harib, en la misma provincia, informó la televisión estatal Yemen TV. La cadena afirmó que el Ejército también derribó "varios drones" lanzados por los hutíes contra la ciudad de Marib, la capital provincial y último bastión del Gobierno en el norte del país, que alberga a cientos de miles de desplazados internos desde el estallido de la guerra del Yemen en 2014.

Trump reconoce escasez de algunas armas pero dice que EEUU tiene munición suficiente El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció esta semana que su país registra escasez de algunos tipos de armamento, aunque defendió que cuenta con suficiente munición para mantener la guerra con Irán. "Tenemos un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. En otros casos, la situación es un poco más ajustada", declaró a la prensa al ser preguntado por la solicitud de su Gobierno al Congreso de nuevos fondos para armamento. El republicano aseguró que existen amplias reservas de armamento menos y señaló que los fabricantes estadounidenses están aumentando la producción de misiles de largo alcance Tomahawk y de proyectiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot. "Tenemos ciertos tipos de municiones que puede que no sean tan precisas", dijo Trump, quien, no obstante, aseguró que Estados Unidos se encuentra en una "excelente posición".

Israel y Líbano concluyen ronda de negociaciones "mucho más cerca" del acuerdo Israel y el Líbano concluyeron este jueves en Roma su séptima ronda de negociaciones de paz "mucho más cerca" del acuerdo definitivo para consolidar la retirada de las tropas israelíes, declararon los mediadores estadounidenses a pesar de los últimos ataques israelíes. "Las conversaciones han concluido y fueron productivas a nivel técnico y de expertos. Ambas partes están mucho más cerca de llegar a un acuerdo sobre lo que se debe hacer para avanzar y ampliar el proceso de la zona piloto", declaró a la prensa un portavoz del Departamento de Estado.

Uganda autoriza el envío de tropas a Gaza El Parlamento de Uganda ha aprobado este jueves una medida presentada por el ministro de Defensa, Kiryowa Kiwanuka, para autorizar el envío de un contingente de las Fuerzas Armadas a la Franja de Gaza como parte de la Fuerza de Estabilización Internacional, la misión de paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La medida está amparada en el artículo 38 de la ley de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, que regula la organización, funciones y disciplina del Ejército y que en una de sus disposiciones exige la autorización del Parlamento para un despliegue de tropas en el extranjero de cara a cualquier misión de paz.

El sistema sanitario de Cisjordania está al borde del colapso El sistema sanitario de Cisjordania ocupada se encuentra al borde del colapso con medicamentos agotados, trabajadores en huelga y centros de salud abiertos un día a la semana, denuncia este jueves en un informe la ONG PHRI, que lo achaca a falta de liquidez por la retención israelí de 2.500 millones de dólares pertenecientes a la Autoridad Palestina. "La continua retención de los ingresos palestinos no puede considerarse una disputa financiera técnica. Se ha convertido en parte de una política más amplia con consecuencias directas para la población civil", denuncia en el informe Milena Ansari, directora para los territorios palestinos de la ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI, en inglés).

UNICEF eleva a 300 el número de niños muertos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha elevado a 300 el número de niños y niñas muertos por los ataques israelíes en la Franja de Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025 entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), lo que equivale a un promedio de un niño fallecido al día. "Es un alto el fuego que deja como promedio un niño muerto cada uno y que todos los días está perjudicando a los menores", ha lamentado el director regional de UNICEF para Oriente Próximo y África del Norte, Edouard Beigbeder, en un comunicado. Beigbeder ha celebrado los últimos anuncios para poner en marcha la próxima fase del plan de Estados Unidos para poner fin a las hostilidades en Gaza y aumentar la ayuda humanitaria, instando a las partes a que los acuerdos "se traduzcan en acciones".

Varios muertos y heridos en ataques de los hutíes contra posiciones gubernamentales Los hutíes del Yemen atacaron este jueves con misiles y drones posiciones militares en la provincia oriental de Hadramaut, territorio controlado por el Gobierno reconocido internacionalmente, causando varios muertos y heridos entre los miembros de las fuerzas gubernamentales, informaron fuentes oficiales. Las Fuerzas de Emergencia del Yemen, formaciones militares y de seguridad, aseguraron en un comunicado que el ataque tuvo como objetivo "varios campamentos militares y unidades de las Fuerzas Armadas" yemeníes, incluyendo sus propias posiciones en la zona de Al Ruwaik, en Hadramaut, causando "pérdidas materiales y humanas". Al Ruwaik es una región desértica al oeste de Hadramaut, en el este del Yemen, lejos de las líneas del frente tradicionales del grupo en el noroeste del país.