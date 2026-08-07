Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Presentan una demanda para inhabilitar en las elecciones al único partido en contra de la guerra de Ucrania

El partido ultraconservador Rodina ha presentado este viernes una demanda ante el Tribunal Supremo de Rusia para inhabilitar en las próximas elecciones legislativas de mediados de septiembre a Yabloko, la única formación política en contra de la guerra de Ucrania presente en la papeleta electoral.

Ha sido su presidente, Alexei Zhuravlev, quien es además el único diputado de Rodina en la actual Duma Estatal, quien se ha personado en la sede del Tribunal Supremo en Moscú para presentar la demanda, según informa la agencia TASS.

Zhuravlev ha argumentado que la denuncia apunta hacia irregularidades en la financiación del partido a través de redes sociales prohibidas en Rusia, lo que supone "cientos de millones de rublos que no pasan por una cuenta bancaria".