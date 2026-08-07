Ocho muertos y 30 heridos en un tiroteo en una escuela de Tailandia a manos de un estudiante de secundaria

Mató a sus abuelos en casa y, tras hacerse con la pistola de la familia, se dirigió a la prestigiosa escuela pública de secundaria Debsirin Nonthaburi en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok. Allí la emprendió a tiros y mató a cinco profesores para, luego, quitarse la vida. En total, ocho muertos contando al agresor. La Policía de Tailandia informó, además, de 30 heridos. Las primeras hipótesis apuntan al "estrés académico" como móvil del crimen múltiple cometido por un adolescente de 14 años que ha conmocionado al país asiático.

El tiroteo, el más grave en Tailandia en casi cuatro años, fue "planeado con cuidado", dijo el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, desde el lugar de los hechos, la prestigiosa Escuela Debsirin en Nonthaburi (unos quince kilómetros al noroeste de Bangkok).

Las primeras investigaciones apuntan a que el joven sufría de "estrés académico" ante la supuesta presión de sus abuelos para que sacase buenas notas, afirmó el dirigente a los medios.

Según las primeras informaciones, el arma de fuego empleada en el tiroteo fue una pistola compacta registrada a nombre del abuelo del sospechoso, un antiguo profesor.

Centro de élite

Las autoridades indicaron que hallaron el cuerpo del sospechoso en la sala de ordenadores del centro educativo, identificado por medios locales como la Escuela Debsirin Nonthaburi, situada unos 15 kilómetros al noroeste de la capital tailandesa. Se trata de un centro educativo para alumnos de entre 12 y 18 años que pertenece a una de las redes de escuelas públicas más prestigiosas y antiguas del país, a las que han acudido altos cargos políticos de Tailandia.

Según explicó el familiar de uno de los profesores fallecidos a un grupo de periodistas, no se detectaron "señales de alerta" que anticiparan la masacre. "No hubo ningún problema (en su enseñanza). Todo era normal. No había nada fuera de lo común", declaró a un grupo de periodistas pidiendo el anonimato.

El país cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante (15 por cada 100, según datos de Small Arms Survey) y los tiroteos no son inusuales, con facilidad de acceso a las mismas por parte de personal del Ejército y la Policía. La principal ley tailandesa en esta materia, considerada laxa y anticuada, data de 1947 y delega en el Ministerio del Interior la emisión de licencias de posesión y portación de armas de fuego a civiles, al tiempo que contempla amplias excepciones para las fuerzas de seguridad.

El pasado febrero, la directora de una escuela de Hat Yai, en el sur de Tailandia, murió en otro tiroteo, después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro, además de tomar como rehenes a profesores y alumnos, luego liberados.

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El de este viernes ha sido el tiroteo más grave en Tailandia desde octubre de 2022, cuando un expolicía abrió fuego en el interior de una escuela infantil del noreste de Uthai Sawan (noreste) y mató con un rifle automático y un cuchillo a 34 personas, entre ellas 22 niños y una profesora embarazada.

Fuente: El Periódico