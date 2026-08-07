Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán han firmado este viernes por sorpresa —el anuncio de la ceremonia apenas ha llegado unas horas antes de que ocurriese— un pacto de defensa regional entre los tres países, que buscan defenderse entre sí de las dos grandes amenazas de Oriente Medio: el expansionismo militar de Israel, que en los últimos dos años ha atacado a casi todos sus vecinos; e Irán, que al ser bombardeada por EEUU desde febrero de este año ha hecho lo mismo —tener como objetivo a sus vecinos— pero con ataques a gran escala contra infraestructuras petrolíferas y civiles.

Riad, Ankara e Islamabad llevaban casi un año en negociaciones, pero en las últimas semanas éstas se han acelerado a causa del enorme riesgo ante el regreso de las hostilidades entre Teherán y Washington. Este fin de semana, de hecho, Irán avisó a sus vecinos que si la República Islámica era atacada de nuevo por EEUU, el país persa golpearía con una dureza antes no vista contra sus vecinos.

El ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, de hecho, dio una lista de los lugares exactos que serían atacados en conversaciones el fin de semana pasado con sus homólogos qatarí y saudí. Estos objetivos incluían centros logísticos, petrolíferos, puertos, económicos y hasta civiles, de todos los países del golfo Pérsico. El acuerdo de este viernes busca disuadir a Irán de estos ataques. "Este acuerdo refleja el compromiso de nuestros tres países para reforzar nuestra seguridad colectiva en contra de cualquier agresión, y estipula que todo tipo de ataque contra uno de los tres Estados firmantes será reconocido como un ataque contra todos", ha dicho el Ministerio de Exteriores pakistaní en un comunicado tras la firma.

Firma de alto nivel

Al acto han acudido tanto el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como el príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salmán, y el primer ministro pakistaní, Shebhaz Sharif. "Este acuerdo cambiará el equilibrio de poder en la región. Si se implementa con éxito, servirá para garantizar la seguridad y estabilidad regionales, pero no busca alterar ni dañar cualquier otra alianza existente que ninguno de los tres países firmantes tenga", ha declarado una fuente gubernamental turca al medio online Middle East Eye, muy cercano al Gobierno de Erdogan.

Esta nueva alianza ha unido a tres de las grandes potencias regionales. Turquía es el único país de Oriente Medio miembro de la OTAN, y posee su mayor Ejército y capacidades militares. Arabia Saudí, con sus enormes reservas de petróleo, es el único país árabe miembro G-20. Y Pakistán es el único país de la región que acepta poseer la bomba atómica y un programa nuclear avanzado. El otro país que posee el arma es Israel, aunque Tel Aviv nunca lo ha confirmado públicamente.

El Gobierno del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, es por supuesto el otro país que está en el punto de mira de los tres firmantes del pacto de defensa regional de este viernes. Israel, desde hace dos años, ha atacado e invadido territorio gazatí, libanés y sirio, y es visto cada vez más en Oriente Medio como una gran amenaza bélica.

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Netanyahu y sus ministros, de hecho, se han referido en múltiples ocasiones en los últimos meses a Turquía como "el país que vendrá después una vez hayamos terminado con Irán". Netanyahu incluso habló de esta nueva alianza entre Ankara, Arabia Saudí y Pakistán como un "eje suní" al que debemos hacer frente.