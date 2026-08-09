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Cuba prevé un domingo de largos apagones que dejarán sin corriente hasta un 70% del país

En las últimas semanas ha escalado la crisis energética en la isla, con apagones que en La Habana superan las 20 horas consecutivas y apenas dos o tres de servicio, mientras que en las provincias se reportan más de dos días consecutivos sin suministro de electricidad

Personas alumbran con lámparas una calle, durante un apagón en La Habana

Personas alumbran con lámparas una calle, durante un apagón en La Habana / FELIPE BORREGO / EFE

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EFE

La Habana

Cuba prevé un domingo de largos apagones que dejarán sin corriente hasta el 70% del país en la hora "pico", el de la tarde-noche, al cierre de una semana en la que sufrió una doble caída total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

En las últimas semanas ha escalado la crisis energética en la isla, con apagones que en La Habana superan las 20 horas consecutivas y apenas dos o tres de servicio, mientras que en las provincias se reportan más de dos días consecutivos sin suministro de electricidad.

El pasado martes la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) declaró restablecido el SEN luego del doble apagón nacional que sufrió durante 36 horas, el séptimo en lo que va del año, al que se suman varios colapsos parciales.

Profunda crisis

La isla sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado progresivamente desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas de contraria al derecho internacional.

Esta situación también está relacionada con las obsoletas centrales termoeléctricas -por décadas de explotación y falta de las inversiones necesarias para su mantenimiento- lo que en consecuencia reportan continuas salidas de operaciones por averías de esas unidades generadoras.

Este domingo, el parte de la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor consumo de electricidad una capacidad de generación de 1.015 megawatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.250 MW. Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.235 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.265 MW.

Apoyo de China

Actualmente, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país están fuera de servicio por roturas o trabajos de mantenimiento. Esta fuente responsable del 40% del mix energético se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero. Otro 40% del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. El 20% restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

El Gobierno cubano reconoce que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es "aguda", "crítica" y "extremadamente tensa", marcada tanto por el impacto del cerco petrolero y las sanciones de Washington como por un sistema energético profundamente obsoleto. De acuerdo con estimaciones, Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

Noticias relacionadas y más

La economía cubana se encuentra casi totalmente paralizada por los apagones, tras acumular una contracción de un 15% entre 2020 y 2025, y que según pronósticos independientes podría registrar hasta un 6,5 % este año.

Fuente: El Periódico

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