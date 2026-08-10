La justicia de Rusia estudia vetar al único partido pacifista ante las legislativas de septiembre

La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia ha acusado este lunes al partido opositor Yábloko de "financiación exterior" en el marco de la vista en el Tribunal Supremo sobre su posible exclusión de las elecciones legislativas de septiembre.

El representante de la CEC entregó al juez un documento secreto que, según su testimonio, confirmaría dicha "financiación exterior", según informa el portal Meduza, en referencia a la prohibición explícita de la legislación rusa a que los partidos usen fondos de origen extranjero, ya procedan de agentes extranjeros o empresas rusas con capital extranjero.

La CEC, que registró la listas electorales de Yábloko a finales de julio, asegura que así la confirmó antes y durante la actual campaña electoral 'Rosfinmonitoring', el supervisor financiero ruso.

El representante de la comisión también respaldó las acusaciones incluidas en la demanda judicial sobre violación de los derechos de autor en su propaganda electoral, algo que niega categóricamente la formación liberal.

Precisamente, en un intento de evitar que lo acusaran de recibir apoyo exterior, el partido se desmarcó el viernes del llamamiento de la oposición en el exilio a votar por Yábloko en las elecciones a la Duma (la Cámara Baja del Parlamento ruso) del 20 de septiembre.

Su líder, Nikolái Ribakov, denunció que el auténtico motivo de la demanda judicial que puede excluirle de la votación es su llamamiento a los rusos a votar por la paz en Ucrania.

"La clave de nuestras discrepancias es que nosotros estamos a favor de la paz y ellos a favor del derramamiento de sangre. Ellos entienden que la gente quiere votar por la paz. Y tienen miedo. Por eso nos quieren excluir de las elecciones", aseguró durante su intervención ante el Tribunal Supremo.

Millones de mensajes

Añadió que "en las últimas semanas en toda Rusia hemos recibido millones de mensajes con palabras de apoyo. Mucha gente en Rusia quiere y está dispuesta a votar en las próximas elecciones por Yábloko", el único partido ruso que se opone a la guerra.

Como ha podido constatar Efe, cientos de personas se concentraron este lunes ante el Supremo en el centro de Moscú para apoyar al único partido opositor legal del país.

En el marco de la demanda interpuesta por el partido ultranacionalista 'Ródina' (Patria), los opositores son acusados de llamamientos al extremismo y a la violación de la integridad territorial de Rusia, apoyo a las minorías sexuales y violaciones de los derechos intelectuales durante la campaña electoral.

La demanda es similar a la que 'Ródina' presentó el mes pasado en la región noroccidental de Carelia y que llevó al Supremo local a excluir a Yábloko de las elecciones a la asamblea regional.

Entre otras cosas, la formación liberal exige un cese inmediato de los combates y unas prontas negociaciones de paz con Ucrania, además de la liberación de los más de 1.750 presos políticos.

Noticias relacionadas

Las autoridades y otros partidos sistémicos temen que Yábloko aglutine el voto de protesta contra la campaña militar, que dos tercios de los rusos quieren que se detenga cuanto antes, según los sondeos del Centro Levada.