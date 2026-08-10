Catástrofe Terremoto
"Todo se movía", relata un empresario colombiano tras el grave terremoto que ha azotado Colombia
Pereira y Dosquebradas han sido algunas de las localidades donde el terremoto se ha sentido con mayor intensidad.
T.D.
El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido este lunes Colombia se ha sentido con especial intensidad en Pereira y su área metropolitana. En la ciudad se han reportado afectaciones en estructuras, mientras los equipos de emergencia evalúan los daños. El movimiento también fue percibido con fuerza en municipios vecinos como Dosquebradas, en el centro-occidente de Colombia, en la región del Eje Cafetero, dentro del departamento de Risaralda. El seísmo ha provocado daños en distintas ciudades del país y las autoridades mantienen activa la evaluación de la situación.
Un empresario con familiares en València, Hugo Pulido, ha enviado a este periódico varios vídeos grabados en Pereira en el que se aprecia la situación tras el terremoto. La actividad sísmica también ha obligado a suspender temporalmente las operaciones en varios aeropuertos para comprobar posibles daños estructurales. Entre ellos están los de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. El Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, está siendo evaluado.
Fuente: Levante - EMV
- La guerra del táper estalla en Asturias: la Guardia Civil tuvo interviene en un restaurante del Oriente al negarse un comensal a pagar un euro por el envase para llevarse la comida que sobró
- Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína
- Leticia Sabater, a lo 'Superestrella' en Ferroñes, que celebra hoy la 'Comilona' y contará con la actuación de Vicente Díaz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de muebles de camping más barato del mercado: con múltiples posibilidades para disfrutar de actividades al aire libre
- Fallece Rafael Pablo Romero, padre de la actriz Blanca Romero
- Fallece Enrique López, fundador de Confecciones Gijón y creador de las populares camisas Ike y de Industrias Lácteas Monteverde
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador de mano 2 en 1 más barato del mercado: ideal para casa pequeñas
- Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco