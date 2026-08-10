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Catástrofe Terremoto

"Todo se movía", relata un empresario colombiano tras el grave terremoto que ha azotado Colombia

Pereira y Dosquebradas han sido algunas de las localidades donde el terremoto se ha sentido con mayor intensidad.

«Se movía todo»: así vivió un empresario vinculado a València el terremoto de Colombia

«Se movía todo»: así vivió un empresario vinculado a València el terremoto de Colombia / Efe

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T.D.

Valencia

El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido este lunes Colombia se ha sentido con especial intensidad en Pereira y su área metropolitana. En la ciudad se han reportado afectaciones en estructuras, mientras los equipos de emergencia evalúan los daños. El movimiento también fue percibido con fuerza en municipios vecinos como Dosquebradas, en el centro-occidente de Colombia, en la región del Eje Cafetero, dentro del departamento de Risaralda. El seísmo ha provocado daños en distintas ciudades del país y las autoridades mantienen activa la evaluación de la situación.

Un empresario con familiares en València, Hugo Pulido, ha enviado a este periódico varios vídeos grabados en Pereira en el que se aprecia la situación tras el terremoto. La actividad sísmica también ha obligado a suspender temporalmente las operaciones en varios aeropuertos para comprobar posibles daños estructurales. Entre ellos están los de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. El Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, está siendo evaluado.

Fuente: Levante - EMV

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