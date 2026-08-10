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América Latina

Un terremoto de magnitud 7,4 sacude la mayor parte de Colombia

Se descarta el peligro de un tsunami. Por el momento no se han reportado víctimas.

En imágenes | Un potente terremoto sacude Colombia

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Un temblor de magnitud 7,4 sacude Colombia. / Ernesto Guzmán / EFE

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EFE

Bogotá

Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14:34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. Se esperan pronunciamientos oficiales. Por el momento, la Dirección General Marítima (Dimar) descartó la amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana. El organismo mantiene no obstante el seguimiento de las condiciones oceánicas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que mantienen comunicación con las diferentes alcaldías para verificar los daños estructurales en lo que se conoce en Colombia como el Eje Cafetero, los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.

El temblor, señalaron los diarios bogotanos, fue descrito por testigos como uno de los más fuertes de los últimos años. Abundaron las situaciones de pavor en medio de las evacuaciones.

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Uno de los lugares más afectados es la Iglesia principal de Manizales, a casi 300 kilómetros de Bogotá.

Fuente: El Periódico

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