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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania critica la inhabilitación del único partido en contra de la guerra en las elecciones a la Duma rusa
Las autoridades ucranianas han criticado este martes la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de inhabilitar al partido Yabloko de las elecciones legislativas que se celebran dentro de un mes en ese país como una muestra de que el presidente ruso, Vladimir Putin, teme las posibles muestras de apoyo antibelicista.
"Esto demuestra una vez más que el régimen de Putin no concibe un futuro sin guerra", ha reprochado en sus redes sociales Andri Kovalenko, jefe del centro contra la Desinformación de Ucrania, quien ha destacado que son cada vez más los sectores de la población rusa que se oponen a seguir con la guerra.
"Las elecciones a la Duma Estatal en Rusia se celebran bajo una retórica que aboga por la guerra eterna: todas las fuerzas políticas respaldan la continuación de las hostilidades contra Ucrania", ha escrito.
Rusia informa de ataques contra centros logísticos y fábricas en Kiev y Zaporiyia
Las fuerzas rusas atacaron con misiles de alta precisión durante la pasada noche centros logísticos, almacenes y empresas industriales en Kiev, capital de Ucrania, y Zaporiyia, capital de la región parcialmente ocupada por Rusia, según informó este martes el Ministerio de Defensa ruso.
"Durante la noche las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre, a consecuencia del cual fueron alcanzadas empresas de la industria militar y centros logísticos en Kiev y Zaporiyia", indicó el mando castrense ruso en una nota publicada en Telegram.
Defensa puntualizó que en Kiev fue atacada una terminal de Nova Poschta, "un centro de clasificación automatizada que garantizaba el almacenamiento y la distribución de bienes de doble uso, incluidos componentes para la producción de drones de largo y medio alcance, así como sistemas robóticos y sistemas de guerra electrónica".
Un ataque ruso con misiles alcanza un hospital infantil en Kiev
Un ataque con misiles balísticos rusos contra Kiev alcanzó uno de los hospitales infantiles de la ciudad, produjo un incendio en un almacén en otra zona de la ciudad y causó heridas a, al menos, una persona, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DNS) a través de Telegram.
Según el comunicado, un ataque aéreo afectó las instalaciones de uno de los hospitales infantiles del distrito de Shevchenkivski donde se formaron dos cráteres en el lugar y resultaron dañadas las ventanas del edificio y una tubería de gas.
Los trabajadores de la compañía de gas controlaron la fuga y los niños y el personal médico se encontraban en un refugio antiaéreo.
Ucrania ataca almacenes de Wildberries y una refinería en el sur de Rusia
Ucrania lanzó un ataque durante la pasada noche a centros logísticos de Wildberries, el Amazon ruso, y una refinería en las sureñas regiones rusas de Voronezh y Oremburgo, en el marco del cual falleció al menos un civil, según informaron las autoridades locales y medios ucranianos.
"A consecuencia de la caída de fragmentos (de drones derribados) en el distrito Novousmanski resultó gravemente herido y falleció en el hospital un hombre de 49 años que se encontraba en la calle", informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Voronezh, Alexandr Gúsev.
También resultaron heridas y están hospitalizadas otras dos perso
Al menos seis muertos en nuevos ataques rusos sobre la provincia ucraniana de Zaporiyia
Las autoridades de Zaporiyia han informado este martes de la muerte de al menos seis personas durante los ataques que las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado durante esta última noche sobre la provincia, hiriendo además a otras 19.
"Los rusos lanzaron un ataque combinado masivo con misiles y bombas guiadas contra la capital regional. Cuatro edificios de apartamentos y otros edificios no residenciales resultaron dañados", ha denunciado el gobernador provincial, Ivan Fedorov, en un mensaje en sus redes sociales.
La escasas zonas de la provincia de Zaporiyia que aún no han sido ocupadas por Moscú han sido objetivo en las últimas 24 horas de una nueva ofensiva a gran escala de las fuerzas rusas que han dirigido 938 ataques sobre 58 localidades, entre ellas la capital homónima, y otros pequeños asentamientos.
Putin viaja a Siberia por tercera vez en menos de tres semanas
El presidente ruso, Vladímir Putin, viajó este lunes a la república de Buriatia, 4.500 kilómetros al este de Moscú, en su tercer viaje a Siberia en menos de tres semanas, lejos del alcance de los drones ucranianos.
Según informó la agencia oficial RIA Nóvosti, asistirá hoy a una exposición organizada por la universidad estatal de Ulán-Udé, capital regional.
Buriatia, región budista bañada por el lago Baikal, es uno de los entes de la Federación Rusa que ha contribuido con más hombres para la guerra en Ucrania.
Asciende a 13 el número de muertos tras el ataque ucraniano contra una refinería en Tatarstán
Al menos 13 personas murieron y medio centenar resultaron heridas en el ataque con drones perpetrado este lunes por Ucrania contra la localidad de Nizhnekamsk (república de Tatarstán), que tendría como objetivo la refinería local.
"Hasta el momento el número de fallecidos es de 13", informó el servicio de prensa del gobernador de Tatarstán, Rustam Minnijánov, citado por la agencia TASS, que cifró en 48 el número de heridos.
Anteriormente había informado de la muerte de 12 personas y de 39 heridos en Nizhnekamsk, uno de los principales centros de la industria química nacional que se encuentra unos 150 kilómetros al este de la capital regional, Kazán.
Explosión en un almacén de una empresa búlgara que suministra municiones a Ucrania
Una fuerte explosión, seguida e varias detonaciones posteriores, ha sacudido este lunes un almacén de la compañía búlgara EMKO, propiedad de un empresario que ha suministrado armas a Ucrania y que en 2015 sufrió un intento de asesinato del que Bulgaria acusa a Rusia.
La explosión se ha producido en los alrededores de la planta que EMKO tiene en la localidad de Belitsa, según informan varios medios búlgaros, que señalan que no hay datos aún sobre posibles víctimas.
En el año 2023 ya se produjo una explosión en una planta de esta empresa en la localidad de Karnobat, donde se almacenaban municiones para ser enviadas a Ucrania.
Cinco muertos en un ataque de artillería ruso en Járkov
Un ataque de artillería ruso contra la población de Buhaivka, en la región ucraniana de Járkov, mató al menos a cinco personas este lunes, informó la fiscalía regional.
"El 10 de agosto, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque de artillería masivo contra la zona residencial de la aldea de Buhaivka, en el distrito de Chuhuiv. El ataque destruyó viviendas y causó la muerte de cinco personas", dice un comunicado publicado en Telegram.
La fiscalía del distrito de Chuhuiv, en la misma región, ha iniciado una investigación preliminar por un crimen de guerra, con base en el apartado 2 del artículo 438 del código penal ucraniano.
Una serie de ataques rusos a Dnipropetrovsk deja al menos un muerto
Una serie de ataques de las fuerzas rusas contra la región ucraniana de Dnipropetrovsk dejó al menos una persona muerta y cinco heridas, dijo este lunes el jefe de la Administración Militar regional, Oleksandr Hanzha, en su cuenta de Telegram.
Desde el domingo, según la misma fuente, los rusos han atacado al menos 20 veces la región con drones y artillería.
En el distrito de Nikopol, el enemigo atacó el centro del distrito, así como las comunidades de Marhanetsk y Pokrovsk. Una vivienda particular, automóviles y tractores resultaron dañados.
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