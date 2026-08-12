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La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará el cargo y será asesora externa de Trump

La secretaria de prensa más joven de la historia de Estados Unidos apuntó a su reciente maternidad como la causa del abandono de este cargo que se caracteriza por una gran complejidad y exposición mediática

Foto de archivo de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Foto de archivo de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. / JIM LO SCALZO / EFE

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EFE

Washington

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de este mes y será asesora externa del presidente Donald Trump, según anunció el mandatario este miércoles.

"Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para poder dedicar más tiempo a sus hermosos hijos pequeños y a su familia", escribió en su red Truth Social.

Trump, quien aseguró que comprendía la decisión, adelantó que Leavitt pasará a ser una de sus principales asesoras externas "y una voz influyente dentro del Partido Republicano".

Pocos minutos después del mensaje del presidente, que no escatimó elogios a Leavitt ("ha sido una de las mejores secretarias de prensa de la Casa Blanca en la historia del cargo"), fue la propia secretaria quien escribió un largo texto en su cuenta en la red social X.

"Ejercer como secretaria de prensa de la Casa Blanca durante el último año y medio ha sido el honor y la aventura de mi vida. Estoy profundamente agradecida al presidente Trump por brindarme tantas oportunidades extraordinarias", escribió.

Leavitt aseguró que Trump le había pedido que continúe "como asesora principal desde fuera, y siempre seguiré defendiendo abiertamente el movimiento MAGA y al Partido Republicano".

La secretaria de prensa más joven de la historia de Estados Unidos apuntó a su reciente maternidad como la causa del abandono de este cargo que se caracteriza por una gran complejidad y exposición mediática.

"Desde que regresé a la Casa Blanca tras el nacimiento de mi hija, he sentido en mi corazón que no puedo ser la mejor madre que mis dos hijos pequeños merecen", declaró.

Leavitt afirmó en su mensaje que desde la sala de prensa de la Casa Blanca había contado "con gran orgullo los numerosos logros históricos de esta Administración".

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Ahora se abre la incógnita de quién la sustituirá para ser la intermediaria con la prensa de la labor de la Administración Trump, en un momento especialmente complicado por los malos datos de popularidad en las encuestas del presidente, por la cercanía de las elecciones de medio mandato que se celebran en noviembre y por la guerra en Irán.

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