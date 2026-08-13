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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Una nueva ola de asaltos de colonos y militares israelíes deja más de 20 heridos en Cisjordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Israel confirma un ataque contra el jefe de una célula "terrorista" de Hamás
El Ejército de Israel ha confirmado que ha llevado a cabo un ataque aéreo en el norte de la Franja de Gaza contra el jefe de una célula "terrorista" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) pese al alto el fuego acordado en el enclave en octubre de 2025. "El Ejército de Israel ha atacado al jefe de una célula de la organización terrorista Hamás en el norte de la Franja de Gaza que planeaba llevar a cabo ataques terroristas contra las fuerzas israelíes", ha indicado este miércoles en un breve mensaje en el que adjunta un vídeo del bombardeo, si bien no identifica al individuo.
Condena internacional a las ejecuciones de manifestantes en Irán
Más de dos decenas de países, entre ellos España, emitieron este miércoles una condena común a las ejecuciones de manifestantes en Irán y al uso de la pena de muerte por parte de la República Islámica. "El pueblo iraní debe ser libre de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica y sin temor", escriben los firmantes, entre los que también figuran Francia, Reino Unido, Canadá, Alemania, Australia, Bélgica, Chipre, Dinamarca o la Alta representante de la Unión Europea (UE), según un comunicado difundido por el Ministerio francés de Exteriores.
Dos fotógradas iraníes condenadas a 15 y 9 años de prisión
Las fotógrafas iraníes Yalda Moiaery y Shaghayegh Afshar fueron condenadas a quince y nueve años de prisión respectivamente por la justicia iraní, según han informado organizaciones de derechos humanos. Moaiery confirmó también la condena con un mensaje publicado en la red social X, en el que decía: "¡Ya me han condenado! ¡15 años de cárcel! En cuanto al resto, ¡mejor no hablemos de eso!".
Israel vuelve a romper el alto el fuego y bombardea el sur de Líbano
El Gobierno de Israel ha vuelto a romper el alto el fuego vigente desde junio y ha bombardeado con drones este miércoles una localidad en el sur de Líbano, al mismo tiempo que el Ejército ha iniciado labores de demolición en otras áreas.
Este ataque con drones se ha registrado en la pequeña localidad de Kafra, en el distrito de Bint Jbeil, escenario de otras hostilidades lanzadas por las fuerzas israelíes en puntos como Haddatha, Qantara, o Aita el Jabal, según informa el diario libanés L'Orient le Jour'.
Asimismo, en la proximidades de Nabatiyé y Marjayún se ha oído una potente explosión, mientras que en Mansuri, en la gobernación de Tiro, se ha registrado el lanzamiento de granadas aturdidoras, detalla este reconocido medio libanés.
Líbano aprueba una ley de amnistía, la primera en 35 años tras fin de guerra civil
El Parlamento libanés aprobó este miércoles una ley de amnistía, la primera en 35 años tras el fin de la guerra civil (1975-1990), con el fin de aliviar la sobrepoblación de las prisiones en el país y corregir las injusticias causadas por los retrasos en los juicios.
"La Cámara de Representantes aprobó la ley de amnistía general con las enmiendas acordadas, que incluyen la reducción excepcional de la duración de algunas penas, mediante votación a mano alzada", indicó de forma escueta la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).
Esta aprobación se produce tan solo un día después de que el Parlamento aprobara un proyecto de ley para abolir la pena de muerte, convirtiéndose el Líbano en el primer país en el mundo árabe en eliminar la pena capital de su legislación.
Trump asegura que EEUU tiene el "control total" del estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que su país tiene el control "total" del estrecho de Ormuz, estratégico enclave, convertido en la principal arma de presión en el conflicto en Oriente Próximo, sobre el cual Washington e Irán han impuesto un bloqueo.
"Ahora mismo tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ellos (los iraníes) no lo controlan. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro", ha subrayado el mandatario estadounidense en declaraciones a los medios.
Lo ha hecho tras manifestar que no confía en Irán y reivindicándose como "la última persona que confiaría" en la República Islámica. "Me han mentido constantemente", ha apuntado el magnate republicano para, a renglón seguido, señalar que tras alrededor de medio siglo, Irán "ya no es el matón de Oriente Próximo".
La ONU alerta de que Cisjordania está "al borde del colapso"
El coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo, Ramiz Alakbarov, ha alertado este martes que Cisjordania se encuentra "al borde del colapso", con 76 palestinos muertos, incluidos 18 "niños", solo en 2026, a manos de fuerzas o colonos israelíes. (Seguir leyendo)
Irán condiciona la apertura de Ormuz a un alto el fuego que incluya Líbano y la Franja de Gaza
El nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad, el máximo órgano de seguridad de Irán, Mohsen Rezai, ha condicionado este martes la apertura del estrecho de Ormuz a un alto el fuego que incluya a Líbano y la Franja de Gaza, además del fin del bloque impuesto por Estados Unidos y la liberación de los fondos iraníes congelados.
"El mensaje de Irán es claro: el estrecho de Ormuz no se reabrirá hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra y al bloqueo, libere los activos iraníes congelados y acepte un alto el fuego en toda la región, incluyendo Líbano y Gaza", ha señalado en sus redes sociales.
Al menos un muerto en un ataque con dron israelí contra un vehículo en el sur del Líbano
Al menos una persona murió este martes en un ataque con dron efectuado por el Ejército de Israel contra un vehículo que circulaba por una carretera en el distrito de Nabatieh, en el sur del Líbano, informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).
El medio estatal identificó al fallecido como Ali Sabah, que acabó sucumbiendo a sus heridas en el hospital Al Najda al Shaabiya de Nabatieh después de que "un ataque con un dron enemigo apuntara contra su automóvil esta tarde" en una carretera cercana a la localidad.
El ministro del Interior paquistaní llega a Teherán
El ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, llegó a Teherán este martes para mantener conversaciones con las autoridades iraníes en medio de la suspensión de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra, proceso en el que Pakistán ejerce de mediador. La televisión estatal iraní informó de la llegada de Naqvi a la capital del país persa y solo indicó que mantendrá “conversaciones con las autoridades iraníes” sin ofrecer más detalles del viaje.
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