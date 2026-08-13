Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Seísmo

Exteriores confirma la muerte de un español en el terremoto de Colombia

Doce españoles siguen en paradero desconocido

Un español muerto en el terremoto de Colombia, según Exteriores.

Un español muerto en el terremoto de Colombia, según Exteriores. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto de Colombia, en el que doce españoles siguen en paradero desconocido, según ha informado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Albares ha trasladado en un audio remitido a los medios de comunicación sus condolencias y solidaridad a los familiares y amigos del español fallecido en el terremoto de magnitud 7,4 que el pasado lunes sacudió al país iberoamericano y ha dejado al menos 265 muertos.

Ha informado además de que la cifra de españoles no localizados se ha reducido "felizmente" en las últimas horas de 75 a 12 y ha vuelto a pedir a los que todavía no se han puesto en contacto con la embajada, el consulado o la unidad de crisis del ministerio que lo hagan.

Los teléfonos de emergencia consular, tanto en Colombia como en los servicios centrales de Asuntos Exteriores están disponibles en sus redes sociales.

Sobre el primer paquete de un millón de euros de ayuda de emergencia para Colombia dispuesto por España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), el ministro ha asegurado que ya está en marcha.

Esta primera ayuda incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario.

Noticias relacionadas

La cifra de muertos por el terremoto asciende a 265 y la de heridos a 3.494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, según los datos ofrecidos este miércoles por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: movilización sin precedentes para seguir el eclipse en Asturias y preocupación por la nubosidad
  2. En imágenes: La iglesia de Santa María, en Villanueva, se llena para dar el último adiós a Enrique López
  3. Un negociador de la Policía Nacional evita que un hombre se arroje desde un decimoquinto piso en Oviedo
  4. Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria al autor del crimen de la confitería de Avilés
  5. Todo listo para la 'noche' más corta en Asturias: apenas dos minutos de eclipse total, temor a una desbandada de la costa al interior y enorme despliegue de emergencias
  6. El eclipse total desde Asturias: las mejores fotos de Gijón, Oviedo, Avilés, Centro, Oriente y Occidente
  7. Los vecinos de La Florida se concentran contra los planes del Principado para instalar un centro de menores tutelados en el barrio
  8. Conmoción en Cangas del Narcea por el atropello mortal de una mujer de 28 años, técnica de Cruz Roja: 'Era una bella persona y magnífica profesional

Fallece Guillermo Ovidio Villa Balbona, exconcejal del PSOE en Noreña

Fallece Guillermo Ovidio Villa Balbona, exconcejal del PSOE en Noreña

Amazon liquida las zapatillas Nike, Puma y Adidas más cómodas que combinan con todo, ahora a precios mínimos

Amazon liquida las zapatillas Nike, Puma y Adidas más cómodas que combinan con todo, ahora a precios mínimos

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

Si nos dan a elegir

Si nos dan a elegir

“El Chalaneru”, Nueva York y la Paz del Caudillo

Encuentran el cadáver de una mujer de 52 años que cayó a un embalse de Quirós después del eclipse

Encuentran el cadáver de una mujer de 52 años que cayó a un embalse de Quirós después del eclipse

La Virgen del Otero, sentimiento afecto

El Kia EV3 ofrece una amplia oferta tecnológica al servicio de la seguridad y de la funcionalidad diaria

El Kia EV3 ofrece una amplia oferta tecnológica al servicio de la seguridad y de la funcionalidad diaria
Tracking Pixel Contents