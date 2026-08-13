El ultra Farage busca la reelección como diputado en pleno escándalo por las donaciones y con su partido en horas bajas

El populista Nigel Farage protagoniza este jueves uno de los episodios más rocambolescos de la política británica de los últimos tiempos. El líder de Reform UK aspira a recuperar su escaño en la Cámara de los Comunes en unas elecciones parciales que han sido boicoteadas por el resto de partidos políticos. Sus planes de reforzar su imagen con una contundente victoria electoral en Clacton, una de las circunscripciones más seguras para su partido, se han visto truncados por la respuesta de sus rivales, quienes han calificado sus maniobras como un teatro político y se han negado a participar en los comicios.

Farage anunció su dimisión a principios de julio en plena polémica por unas donaciones que no declaró tras su toma de posesión como diputado en 2024. Entre ellas los cinco millones de libras (unos 5,8 millones de euros) recibidos del magnate de las criptomonedas Christopher Harborne y los regalos en forma de seguridad personal, transporte y alojamiento entregados por George Cottrell, un joven inversor de familia aristocrática encarcelado en Estados Unidos en 2017 por fraude electrónico. El líder populista argumentó que no estaba obligado a declarar estas donaciones porque las recibió a título personal, pero algunos medios británicos apuntan a que el dinero fue transferido cuando ya había tomado la decisión de volver a la política activa.

Victimización de Farage

En la rueda de prensa en la que anunció su renuncia, Farage se presentó como una víctima de los poderes establecidos y cargó duramente contra la prensa, a la que acusó de estar detrás de una campaña para acabar con él. Su objetivo era claro: dejar en evidencia a sus rivales políticos con una victoria en Clacton y recibir un nuevo impulso electoral en un momento político complicado. Sus únicos contrincantes, sin embargo, serán una treintena de candidatos independientes, la mayoría de ellos humoristas y personajes extravagantes, algo que le ha situado como principal favorito en las encuestas con más de un 70% de la intención de voto.

Activistas de la organización Stand Up to Racism participan en una manifestación contra Nigel Farage en la circunscripción de Clacton. / NEIL HALL / EFE

La previsible victoria de Farage en Clacton, sin embargo, está lejos de reflejar el escenario político a nivel nacional. Reform UK ha dejado de liderar la mayoría de las encuestas tras más de un año en cabeza. Una situación provocada no solo por los escándalos de las donaciones, sino también por la llegada a Downing Street del nuevo primer ministro, Andy Burnham, quien ha logrado ilusionar de nuevo a una parte del electorado laborista con sus buenas dotes comunicativas y con su carácter carismático. Su partido rondaba el 18% en intención de voto en el momento de la dimisión de su predecesor, Keir Starmer, un porcentaje que ha aumentado hasta el 23% en menos de dos meses.

División de la ultraderecha

Además de la llegada de Burnham, la popularidad del partido de Farage se ha visto perjudicada por la irrupción de Restore Britain, una formación que aspira a convertirse en una alternativa en la ultraderecha británica. Su líder, el exdiputado de Reform Rupert Lowe, ha logrado captar a una parte del electorado más radical gracias a su destacada presencia en redes sociales, impulsada por el magnate estadounidense y dueño de X, Elon Musk, uno de sus principales valedores. A pesar de estar lejos en intención de voto, Restore amenaza con arañar apoyos fundamentales al partido de Farage y con echar por tierra sus aspiraciones de convertirse en la fuerza con más representación en el Parlamento tras las próximas elecciones generales.

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Más allá del posible ascenso político de sus rivales en el medio y largo plazo, el riesgo más inmediato para el líder populista pasa por la investigación que ha puesto en marcha el Comisionado de Estándares Parlamentario, una figura independiente encargada de evaluar posibles conductas indebidas de los representantes en el Parlamento. En caso de que se demuestre que Farage actuó de forma indebida, lo más probable es que se vuelvan a convocar elecciones parciales en su circunscripción. Y todo apunta a que, en caso de confirmarse, sus principales rivales sí participarían en los comicios.