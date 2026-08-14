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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Una nueva ola de asaltos de colonos y militares israelíes deja más de 20 heridos en Cisjordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Dos buques de la petrolera emiratí atacados por Irán al cruzar el estrecho de Ormuz
Dos buques de la petrolera emiratí ADNOC fueron atacados anoche mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, sin causar víctimas, informó la empresa, mientras que el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) atribuyó esta acción "hostil" a Irán.
"La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) confirmó que dos de sus buques fueron atacados mientras transitaban por el estrecho de Ormuz la noche del jueves 13 de agosto. El incidente no causó heridos y la situación ya está bajo control.
En un comunicado, ADNOC recalcó la importancia de "proteger la seguridad y el bienestar de la gente de mar, al tiempo que salvaguarda la libertad de navegación y la seguridad marítima".
La comunidad internacional se moviliza ante un vertido frente a Omán
Ambrey, una empresa de gestión de riesgos marítimos con sede en Reino Unido, ha anunciado que se ha movilizado junto a otros actores de la comunidad internacional para detener un vertido de petróleo que amenaza a la fauna silvestre frente a las costas de Omán tras encallar un petrolero de la llamada 'flota fantasma' de Rusia.
"Se trata de una situación extremadamente compleja, agravada por las condiciones meteorológicas adversas asociadas al monzón Jarif. No obstante, hemos desplegado a los principales expertos en cada aspecto del plan de respuesta y hemos movilizado el equipo de apoyo, las aeronaves y las embarcaciones adecuados", ha detallado el director global de Gestión de Crisis de la firma, Ed Wollaston.
Colonos ocupan y expulsan a palestinos de sus casas, los soldados israelíes lo permiten
Colonos israelíes incendiaron en abril las casas de los hijos del palestino Mahmud Tubasi, quince días después levantaron una tienda de campaña a 120 metros de distancia y a finales de julio, se quedaron con las viviendas. Los soldados israelíes declararon el área una 'zona militar cerrada' y hoy son ellos quienes las ocupan.
"Rociaron gasolina en la puerta de las dos casas —no solo de una— y les prendieron fuego. Mis hijos estaban dentro y apagaron el fuego", dice a EFE Tubasi, de 60 años y quien reside desde el 22 de julio en la casa de otro familiar también en Yalud, aldea localizada en el sur de Nablus (Cisjordania ocupada).
Según relata, los colonos de la tienda -de unos 15 a 25 años- comenzaron a lanzar piedras contra sus ventanas cada noche, destrozaron sus cultivos pastoreando sus ovejas y a mediados de julio, les cortaron la luz y el agua. Poco a poco, sin comida, sin medicinas y sin poder salir, su situación se volvió desesperada.
El 22 de julio, relata, dos colonos armados, de unos 50 años, se acercaron a las familias y les dijeron: "Tienen una hora. O se van sanos y salvos -les garantizamos su seguridad-, o mueren aquí y no nos hacemos responsables".
Irán asegura que controla Ormuz
El Ejército iraní aseguró este jueves que mantiene el control del estrecho de Ormuz y calificó como "mentiras" las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que domina la estratégica ruta marítima. "Las falsas afirmaciones de Estados Unidos de que los buques pasan por el estrecho de Ormuz, que indican la frustración y la impotencia de los militares del país, son solo mentiras y mentiras", dijo en un vídeo el portavoz de Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari.
Israel sanciona a soldados que alardearon de atar a un gazatí bocabajo
El Ejército israelí (FDI) aseguró en las últimas horas que ha sancionado a los soldados implicados el caso de un detenido gazatí al que semanas atrás fotografiaron y compartieron su imagen después de haber sido torturado. En la foto, que se viralizó rápidamente en internet con un alto volumen de usuarios recordando otros casos similares, aparece el palestino arrestado en calzoncillos, con los ojos vendados, tumbado bocabajo en una camilla y con las manos, brazos y una pierna atadas a una barra de hierro.
Colonos israelíes asedian a familias palestinas
El Ejército israelí destruyó durante la madrugada de este jueves el puesto que un grupo de colonos había establecido cuatro días atrás en el patio entre varias viviendas palestinas de la aldea de Qusra (Cisjordania ocupada), pero hasta el momento no ha logrado expulsar del municipio a los atacantes. "El Ejército, la Policía Fronteriza y la Policía llegaron la pasada noche y desmantelaron el puesto de avanzada", dijo por vía telefónica a EFE Qusay abu Ridi, uno de los vecinos afectados, que señaló que los colonos continúan presentes a 15 metros de su casa y que las autoridades israelíes le acaban de pedir que abandone su hogar.
Israel confirma un ataque contra el jefe de una célula "terrorista" de Hamás
El Ejército de Israel ha confirmado que ha llevado a cabo un ataque aéreo en el norte de la Franja de Gaza contra el jefe de una célula "terrorista" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) pese al alto el fuego acordado en el enclave en octubre de 2025. "El Ejército de Israel ha atacado al jefe de una célula de la organización terrorista Hamás en el norte de la Franja de Gaza que planeaba llevar a cabo ataques terroristas contra las fuerzas israelíes", ha indicado este miércoles en un breve mensaje en el que adjunta un vídeo del bombardeo, si bien no identifica al individuo.
Condena internacional a las ejecuciones de manifestantes en Irán
Más de dos decenas de países, entre ellos España, emitieron este miércoles una condena común a las ejecuciones de manifestantes en Irán y al uso de la pena de muerte por parte de la República Islámica. "El pueblo iraní debe ser libre de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica y sin temor", escriben los firmantes, entre los que también figuran Francia, Reino Unido, Canadá, Alemania, Australia, Bélgica, Chipre, Dinamarca o la Alta representante de la Unión Europea (UE), según un comunicado difundido por el Ministerio francés de Exteriores.
Dos fotógradas iraníes condenadas a 15 y 9 años de prisión
Las fotógrafas iraníes Yalda Moiaery y Shaghayegh Afshar fueron condenadas a quince y nueve años de prisión respectivamente por la justicia iraní, según han informado organizaciones de derechos humanos. Moaiery confirmó también la condena con un mensaje publicado en la red social X, en el que decía: "¡Ya me han condenado! ¡15 años de cárcel! En cuanto al resto, ¡mejor no hablemos de eso!".
Israel vuelve a romper el alto el fuego y bombardea el sur de Líbano
El Gobierno de Israel ha vuelto a romper el alto el fuego vigente desde junio y ha bombardeado con drones este miércoles una localidad en el sur de Líbano, al mismo tiempo que el Ejército ha iniciado labores de demolición en otras áreas.
Este ataque con drones se ha registrado en la pequeña localidad de Kafra, en el distrito de Bint Jbeil, escenario de otras hostilidades lanzadas por las fuerzas israelíes en puntos como Haddatha, Qantara, o Aita el Jabal, según informa el diario libanés L'Orient le Jour'.
Asimismo, en la proximidades de Nabatiyé y Marjayún se ha oído una potente explosión, mientras que en Mansuri, en la gobernación de Tiro, se ha registrado el lanzamiento de granadas aturdidoras, detalla este reconocido medio libanés.
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