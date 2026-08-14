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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania ataca con más de medio centenar de drones un puerto ruso en el Báltico
Ucrania lanzó este viernes un ataque masivo con más de medio centenar de drones contra Ust-Luga, el mayor puerto en el Báltico y uno de los mayores de Rusia, desatando un incendio, según informaron las autoridades locales.
"En estos momentos en la región de Leningrado fueron derribados 51 drones del enemigo. A consecuencia de los daños ocasionados se desató un incendio en el puerto de Ust-Luga. Los especialistas comenzaron a sofocar las llamas", informó en Telegram el gobernador local, Alexandr Drozdenko.
Cazas de la OTAN derriban un dron sobre Letonia
Cazas de la OTAN derribaron a primera hora de este viernes un dron sobre el noreste de Letonia que había entrado en el espacio aéreo como resultado de la guerra electromagnética de Rusia, informaron las Fuerzas Armadas del país báltico en un comunicado.
El derribo se produjo por cazas de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN en la región de Balvi.
Soldados y policías han sido enviados a buscar los restos del dron derribado.
Polonia detiene a un ruso reclutado por Moscú que buscaba atacar a un ciudadano estadounidense-ucraniano
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado este jueves que los servicios de seguridad polacos han detenido a un ciudadano ruso reclutado por la Inteligencia rusa que tenía como objetivo atacar a un ciudadano con doble nacionalidad, estadounidense y ucraniana, en la capital, Varsovia.
"Gracias a una acción realmente brillante de nuestros servicios de la Agencia de Seguridad Interior, el 7 de agosto detuvimos a un ciudadano ruso reclutado por los servicios rusos, cuya tarea era llevar a cabo una ejecución en Varsovia de un ciudadano con doble nacionalidad, estadounidense y ucraniano", ha indicado durante una rueda de prensa.
La tercera terminal rusa de carga de grano en el mar Negro suspende sus actividades tras un ataque
La empresa que gestiona la terminal de carga de cereales KSK en la ciudad rusa de Novorosíisk, a orillas del mar Negro, comunicó este jueves haber suspendido sus operaciones, siendo así la tercera terminal que deja de operar tras los ataques ucranianos de ayer.
"La terminal suspende la descarga de vehículos de carretera y ferrocarril, la carga de grano en buques marítimos y otras operaciones. Esta decisión se tomó para garantizar la seguridad de los trabajadores y la infraestructura", anunció la empresa Delo, citada por TASS.
Según medios internacionales, KSK es la última gran terminal de grano que quedaba operativa en la ciudad.
Polonia aborta una supuesta "ejecución" ordenada por Rusia
Las autoridades polacas han detenido este mes a un ciudadano ruso que supuestamente planeaba la "ejecución" de un hombre de doble ciudadanía ucraniana y estadounidense en Varsovia por encargo de los servicios secretos rusos, anunció este jueves el primer ministro polaco, Donald Tusk. En una rueda de prensa en la capital polaca, señaló que la víctima del presunto complot es alguien que resulta "inoportuno" para el presidente ruso, Vladímir Putin, según declaraciones citadas por la agencia PAP.
Finlandia concede a Ucrania 28,5 millones de euros para construir centrales eléctricas
El Gobierno finlandés anunció este jueves que concederá una ayuda de 28,5 millones de euros a Ucrania para contribuir a la reconstrucción del sector energético del país, muy debilitado por los ataques rusos contra sus infraestructuras eléctricas.
El Ejecutivo finlandés señaló en un comunicado que esta ayuda, con cargo a los fondos de cooperación al desarrollo, servirá para financiar parcialmente la construcción de varias plantas eléctricas en Ucrania, que serán fabricadas por la compañía finlandesa Wärtsilä y cuyo coste total asciende a 46,5 millones de euros.
Los 18 millones de euros restantes serán financiados por la empresa estatal de energía de Ucrania, Ukrnafta, que busca garantizar la producción energética del país con las nuevas centrales.
Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de militares muertos en combate
Las autoridades rusas y ucranianas han confirmado este jueves un nuevo intercambio de militares muertos en combate que, como en anteriores ocasiones, destaca por la disparidad del número de cuerpos que una y otra parte entregan.
Una vez más, Rusia es quien ha entregado mayor número de cadáveres, en esta ocasión 261 por los 24 que Ucrania ha proporcionado, según han confirmado las dos partes.
El lugar donde se ha producido el intercambio no se ha precisado, si bien suelen realizarse en territorio bielorruso. Asimismo, ha vuelto contar con la presencia y la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Al menos cinco muertos en Crimea durante la desactivación de un proyectil ucraniano
Al menos cinco personas murieron este jueves -cuatro zapadores y un guardia de seguridad- en Sebastopol, base de la Flota rusa del Mar Negro en la anexionada península ucraniana de Crimea, al intentar desactivar un proyectil ucraniano, según informaron las autoridades locales.
"En Sebastopol tuvo lugar una tragedia: cuatro zapadores del Ministerio de Emergencias y un guardia de seguridad murieron en cumplimiento de su deber", escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Mijaíl Razvozháev.
Detalló que los fallecidos "revisaban un terreno tras un ataque ucraniano", sin especificar qué tipo de artefacto detonó.
Zelenski asegura que Ucrania no sobrevivirá al invierno si EEUU no les vende el 5% de sus misiles Patriot
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no serán capaces de sobrevivir a los ataques rusos durante el próximo invierno si Estados Unidos no les vende al menos el 5% de sus misiles Patriot. "Yo tengo el 1%", ha dicho el mandatario, a medida que Moscú no deja de aumentar el número de misiles balísticos.
"Este año tenemos dos veces y media menos interceptores que en 2025. Rusia lanza el doble de misiles balísticos cada mes. Hay bombardeos todas las noches, y cuatro o cinco veces al mes se producen ataques masivos. Son noches terribles", ha relatado el presidente ucraniano en una entrevista para CNN, publicada este jueves.
Este pasado julio ha mes más mortífero para la población civil ucraniana desde abril de 2022, cuando apenas había arrancado la invasión rusa, según ha denunciado Naciones Unidas, con ataques a gran escala en Kiev, o Zaporiyia.
Un dron ruso ataca un tren de pasajeros en Odesa y mata a dos personas
Un dron ruso atacó este jueves un tren con cientos de pasajeros a bordo en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, y mató al maquinista y a su ayudante, según informó la empresa ferroviaria ucraniana, Ukrzaliznytsia.
Según indicó en Telegram la compañía, un Shahed propulsado por un motor de reacción impactó en el tren, en el que viajaban 340 pasajeros.
De acuerdo con el jefe de Ukrzaliznytsia, Oleksandr Pertsovskí, no hubo heridos entre los pasajeros.
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