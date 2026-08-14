Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania ataca con más de medio centenar de drones un puerto ruso en el Báltico

Ucrania lanzó este viernes un ataque masivo con más de medio centenar de drones contra Ust-Luga, el mayor puerto en el Báltico y uno de los mayores de Rusia, desatando un incendio, según informaron las autoridades locales.

"En estos momentos en la región de Leningrado fueron derribados 51 drones del enemigo. A consecuencia de los daños ocasionados se desató un incendio en el puerto de Ust-Luga. Los especialistas comenzaron a sofocar las llamas", informó en Telegram el gobernador local, Alexandr Drozdenko.