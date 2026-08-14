Venezuela anuncia la excarcelación de 131 presos dos días después de terminar el diálogo entre el chavismo y la oposición

El Gobierno de Venezuela anunció este viernes 131 excarcelaciones, luego de que varias organizaciones no gubernamentales informaran de la salida de las cárceles de decenas de presos políticos, un hecho que se da dos días después de que culminara el primer ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición.

Según un comunicado compartido en X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, las excarcelaciones "fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público", luego de que el gubernamental Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara una evaluación de los casos.

El programa "ratifica que continuará decididamente apoyando las iniciativas del Gobierno nacional y de la sociedad civil organizada orientadas a favorecer el reencuentro entre los venezolanos, el fortalecimiento del tejido social de la nación y la consolidación de la paz", agrega el texto.

Hasta las 17:00 hora local (21:00 GMT) de este viernes, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en el país, contabilizaba 40 excarcelaciones y señaló que el proceso "sigue en curso", por lo que pidió "paciencia para la difusión de información verificada y completa".

Hasta el pasado lunes, esta organización no gubernamental computaba 391 presos políticos en el país, entre ellos 228 civiles y 163 militares.

Las excarcelaciones se han dado en cárceles como el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y el Rodeo I, ubicadas en zonas del estado Miranda (norte) cercanas a Caracas, según organizaciones no gubernamentales, que exigen junto con partidos opositores la liberación de todos los presos políticos.

El chavismo y un grupo de oposición integrado por exdiputados cerraron el miércoles el primer ciclo de diálogo con dos grandes acuerdos enfocados en la renovación completa del Tribunal Supremo y la recuperación del oro en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 6.301 fallecidos.

Posteriormente, la exdiputada Dinorah Figuera, quien preside la delegación opositora, se comprometió a trabajar para lograr liberaciones de presos políticos en los "próximos días".

Noticias relacionadas

Desde que Nicolás Maduro fue capturado el pasado enero en Caracas por Estados Unidos, cientos de presos políticos han sido excarcelados, varios de ellos como parte de una amnistía aprobada en febrero que también benefició a miles de personas que tenían su libertad restringida.

Fuente: El Periódico