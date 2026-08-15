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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania sanciona 13 buques, 11 rusos y 28 empresas por la exportación de grano de territorios ocupados
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes la imposición de sanciones contra trece buques, ocho de ellos con bandera de Rusia, once ciudadanos rusos y casi una treintena de empresas por su implicación en la exportación "ilegal" de grano ucraniano.
Así, ha ratificado las restricciones adoptadas por el Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, que incluye tres embarcaciones bandera panameña, una de Belice y otra más con bandera de San Cristóbal y Nieves.
Hallan un nuevo dron en Rumanía, el tercero en un solo día
Un dron hallado en la localidad rumana de Plauru, fronteriza con Ucrania, desató este viernes las alertas de las autoridades de Rumanía por tercera vez en el día, tras registrarse un aumento de este tipo de incidentes en las últimas semanas.
El Ministerio de Defensa rumano indicó en un comunicado haber sido notificado "sobre el avistamiento de un dron en la zona de Plauru, en el condado de Tulcea (sureste del país)".
Un equipo de especialistas enviado al lugar identificó el objeto y acordonó la zona, añade la breve nota.
Detectan un dron y restos de armamento en la costa búlgara del mar Negro
Las autoridades búlgaras detectaron este viernes un dron ruso en sus aguas del mar Negro, a pocos kilómetros de la costa de la ciudad de Burgas (sureste del país), al tiempo que hallaron diversos restos de "armamento aéreo" flotando cerca de las orillas del país balcánico.
Según informó el Ministerio de Defensa búlgaro en un comunicado, el dron apareció en una playa de la localidad de Primorsko, a 430 kilómetros al este de Sofía y a pocos kilómetros al sur de Burgas.
Ucrania confirma el ataque a puerto ruso en el Báltico
Ucrania confirmó este viernes el ataque contra Ust-Luga, el mayor puerto en el Báltico y uno de los mayores de Rusia, donde dañó dos unidades de procesamiento de gas de la empresa Novatek, según el Estado Mayor General. El mando castrense señala en un comunicado que, durante la pasada noche, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron el complejo "NOVATEK-Ust-Luga", en Slobodka, en la región de Leningrado.
Rusia rechaza categóricamente una posible tregua con Ucrania en el mar Negro
El Ministerio de Exteriores de Rusia ha rechazado este viernes una posible tregua en el mar Negro propuesta, según medios internacionales, por Ucrania a través de Turquía debido al impacto en las exportaciones de grano de los ataques rusos contra sus puertos.
"No vemos ningún indicio de que la situación esté mejorando y, por consiguiente, no vemos motivos para adoptar medidas a medias que simplemente darán al régimen de Kiev un respiro temporal", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en una rueda de prensa.
La caída de un dron causa un incendio en Rumanía
La caída de un dron en Rumanía procedente del espacio aéreo de la fronteriza Ucrania ha provocado este viernes un pequeño incendio en una zona boscosa, según informan las autoridades locales, que indican que no hay víctimas. El dron explotó al estrellarse en el condado de Tulcea, a cinco kilómetros de la frontera, y causó un incendio que ya ha sido controlado por los bomberos, según indican los medios locales.
Ataque masivo contra Kramatorsk
Rusia efectuó este viernes un ataque masivo contra la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, y alcanzó instalaciones civiles, entre ellos edificios residenciales, un bombardeo que causó un muerto y 17 heridos, según informaron las autoridades locales. El Ayuntamiento de Kramatorsk informó en su cuenta oficial de la aplicación Telegram que la ciudad fue atacada con diez bombas aéreas FAB-250 equipadas con módulos de planeo y corrección.
Un caza de la OTAN derriba un dron sobre Letonia
Un caza italiano que operaba bajo el mando de la OTAN derribó a primera hora de este viernes un dron sobre el noreste de Letonia que había entrado en el espacio aéreo como resultado de la guerra electromagnética de Rusia, según han informado las Fuerzas Armadas del país báltico en un comunicado y ha confirmado la Alianza Atlántica. Lea aquí la noticia completa.
Rusia pide explicaciones a EE.UU. sobre la entrega de datos de inteligencia militar a Ucrania
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que su país ha pedido explicaciones a Estados Unidos sobre la supuesta entrega a Ucrania de datos de inteligencia que le permiten atacar objetivos civiles en la retaguardia rusa.
"Transmitimos toda una serie de preguntas al Departamento de Estado con la solicitud de que comenten sobre los datos de inteligencia (transmitidos a Ucrania) y la más profunda implicación de Estados Unidos en los preparativos y ejecución de ataques contra objetivos civiles en territorio ruso. Esperamos la respuesta", indicó Lavrov en una entrevista con la televisión pública rusa.
Un caza italiano bajo mando de la OTAN derribó el dron en Letonia
La OTAN confirmó este viernes que un caza italiano que operaba bajo mando de la Alianza Atlántica derribó el dron que había entrado a primera hora de la mañana en el espacio aéreo de Letonia.
"Podemos confirmar que hoy, a primera hora, se ha ordenado el despegue de emergencia de dos aviones Eurofighter italianos en respuesta a la presencia de un dron sobre el espacio aéreo letón. Uno de los Eurofighter derribó el dron", indicó a EFE la portavoz aliada, Allison Hart.
Asimismo, indicó que se ordenó también el despegue de emergencia de dos aviones de combate F-16 turcos. Todas las aeronaves operaban bajo el mando de la OTAN.
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