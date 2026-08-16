Latinoamérica
El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto
La Asamblea Nacional ecuatoriana también ha transmitido sus condolencias al presidente y a la primera dama tras conocerse la noticia
EP
La ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, ha informado este domingo que el presidente Daniel Noboa y su mujer, la primera dama Lavinia Valbonesi, han perdido al hijo que esperaban tras ser sometida ella a una intervención de emergencia por complicaciones en el embarazo.
"Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi. La primera dama, Lavinia Valbonesi, fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo. Lamentablemente, Stefano falleció", ha declarado Morillo en una publicación en sus redes sociales.
Asimismo, la ministra ha querido acompañar en el pésame a la familia del presidente y ha pedido a la comunidad "respeto, solidaridad y afecto" en un momento, ha añadido, de "profundo dolor". "Durante tres días, la bandera del Palacio de Carondelet permanecerá a media asta", ha concluido.
La Asamblea Nacional ecuatoriana también ha transmitido sus condolencias al presidente y a la primera dama tras conocerse la noticia. En sus redes sociales, la cámara legislativa ha manifestado su solidaridad y ha expresado sus deseos de fortaleza ante el momento que atraviesa.
"La Función Legislativa, en representación de todas las ecuatorianas y los ecuatorianos, se solidariza con la familia presidencial en este momento de profundo dolor y acompaña su duelo con respeto y consideración".
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