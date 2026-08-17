Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Fallo de seguridad

El primer ministro británico intercambia mensajes con un impostor que se hizo pasar por la jefa de Gabinete de Trump

Una persona al corriente de las comunicaciones confirma que Andy Burnham se escribió con alguien que suplantó la identidad de Susie Wiles, aunque remarca que "no tenían ninguna importancia"

El primer ministro británico, Andy Burnham.

El primer ministro británico, Andy Burnham. / JASON ALDEN / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucas Font

Lucas Font

Barcelona

El primer ministro británico, Andy Burnham, intercambió mensajes con un impostor que se hizo pasar por la jefa de Gabinete de Donald Trump, Susie Wiles, en los días previos y posteriores a su llegada a Downing Street el pasado julio. Una persona al corriente de las comunicaciones ha confirmado que el líder laborista intercambió "unos cuantos mensajes" con alguien que suplantó la identidad de Wiles, aunque ha remarcado que "no tenían ninguna importancia", según ha adelantado Politico.

La embajada británica en Washington ha trasladado a la Casa Blanca su preocupación por lo ocurrido y ha expresado su temor a que el teléfono de Wiles haya sido pirateado. Unas preocupaciones que, sin embargo, tanto el Gobierno británico como la Administración estadounidense han evitado comentar públicamente. "No hacemos comentarios sobre cuestiones de seguridad nacional", se ha limitado a decir Downing Street.

No es la primera vez que se dan a conocer presuntos fallos de seguridad relacionados con el teléfono de la jefa de Gabinete de Trump. En mayo del año pasado, la Casa Blanca y el FBI iniciaron una investigación después de que varios senadores, gobernadores y altos cargos de empresas estadounidenses reportaran haber recibido llamadas y mensajes de texto de alguien que se hizo pasar por Wiles. "Garantizar que los responsables de nuestra Administración puedan comunicarse de forma segura para cumplir la misión del presidente es una prioridad absoluta", aseguró entonces el director del FBI, Kash Patel.

Noticias relacionadas

En esa ocasión, el impostor utilizó presuntamente herramientas de inteligencia artificial (IA) para imitar la voz de Wiles y pidió a un miembro del Congreso estadounidense una lista de posibles indultos presidenciales y un contacto para hacer transferencias de dinero. Poco después, la propia afectada confirmó a sus colaboradores que los contactos de su móvil habían sido pirateados, según informó el Wall Street Journal.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Apuñala por la espalda a su pareja en plena calle en Gijón
  2. Un futbolista, trasladado al HUCA tras el Oviedo-Granada: “Tenía mareos y no veía bien”
  3. Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero
  4. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  7. Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la jarra que filtra el agua más barata del mercado: disponible por menos de 7 euros

La sorprendente imagen de Alejandra Rubio antes de dar a luz a su segundo hijo: el clan Campos se prepara para la llergada de su nuevo miembro

La sorprendente imagen de Alejandra Rubio antes de dar a luz a su segundo hijo: el clan Campos se prepara para la llergada de su nuevo miembro

La sorprendente imagen de Alejandra Rubio antes de dar a luz a su segundo hijo: el clan Campos rompe su silencio y se prepara para el parto

Multado con 200 euros y retirada de 4 puntos en el carné de conducir por llevar la sillita del coche a contramarcha apoyada en el asiento delantero: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano

Multado con 200 euros y retirada de 4 puntos en el carné de conducir por llevar la sillita del coche a contramarcha apoyada en el asiento delantero: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano

El aviso del economista asturiano Ángel de la Fuente sobre financiación autonómica: la sanidad y la educación no tienen la importancia que deberían en el nuevo reparto

El aviso del economista asturiano Ángel de la Fuente sobre financiación autonómica: la sanidad y la educación no tienen la importancia que deberían en el nuevo reparto

Campanas de boda para Álex González: una emotiva declaración a su novia llena las redes de comentarios

Campanas de boda para Álex González: una emotiva declaración a su novia llena las redes de comentarios

La Virgen de Covadonga procesionará por este pueblo de Oviedo en el regreso de sus fiestas

La Virgen de Covadonga procesionará por este pueblo de Oviedo en el regreso de sus fiestas

La inesperada herencia que ha recibido la hija de Paula Echevarría y David Bustamante tras cumplir la mayoría de edad: "No sé en qué momento pasó"

La inesperada herencia que ha recibido la hija de Paula Echevarría y David Bustamante tras cumplir la mayoría de edad: "No sé en qué momento pasó"

Gijón celebra el 50 aniversario de "Dancing Queen" con un multitudinario flashmob en San Lorenzo

Gijón celebra el 50 aniversario de "Dancing Queen" con un multitudinario flashmob en San Lorenzo
Tracking Pixel Contents