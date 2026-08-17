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Sube a 6.438 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela del 24 de junio

Bloques de vivendas afectados por los terremotos de Venezuela

Bloques de vivendas afectados por los terremotos de Venezuela

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EFE

Caracas

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, que afectó la zona norte de Venezuela, ascendió a 6.438, después de que las autoridades sumaran 137 fallecimientos con respecto al informe de la semana pasada, según cifras publicadas este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 86.358 personas han sido atendidas en hospitales tras el desastre.

Igualmente, dijo que el Gobierno ha entregado 335 viviendas tras los sismos que afectaron especialmente el estado La Guaira.

Además, señaló que 59.109 viviendas han sido evaluadas por las autoridades, de las cuales 34.680 fueron catalogadas como habitables; 13.733 con restricciones y 10.696 en "alto riesgo".

Rodríguez añadió que 528.222,30 toneladas de escombros han sido recogidos.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos del pasado 24 de junio y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

Este lunes, el canal privado Venevisión anunció que celebrará el Teletón 'Unidos por Venezuela' el próximo 17 de octubre para recaudar fondos de apoyo a las comunidades afectadas por el doble terremoto.

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Este espacio, cuyo formato no se organiza en el país desde la década de los años 2000, tendrá una programación continua que combinará transmisión en vivo, cobertura radial y tendrá la participación especial del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, según explicó el canal en un comunicado.

Fuente: El Periódico

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