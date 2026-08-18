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Alerta sanitaria

La OMS avisa que el brote de ébola en la República Democrática del Congo "está muy lejos de estar bajo control"

Trabajadores sanitarios transportan a un paciente de ébola a un centro especializado en Mongbwalu, en la provincia congoleña de Ituri, el pasado 20 de junio.

Trabajadores sanitarios transportan a un paciente de ébola a un centro especializado en Mongbwalu, en la provincia congoleña de Ituri, el pasado 20 de junio. / SHI YU / XINHUA NEWS / EUROPA PRESS

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EFE

Ginebra

El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que con casi 5.000 infectados y más de 2.300 muertos es ya el segundo peor de la historia, "está muy lejos de estar bajo control", según alertó este martes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Según los datos de la OMS, se han detectado casos en seis provincias y 55 zonas sanitarias en el este de la RDC, lo que unido a los intensos movimientos de población debido a la inseguridad de la zona a causa del conflicto armado, alimenta el pesimismo de los epidemiólogos.

"Ha tenido una gran ventaja inicial y todavía estamos intentando alcanzarlo", señaló al inicio de la reunión del Comité de Emergencia para el brote, convocada tres meses después de que la OMS declarara una emergencia internacional por esta crisis sanitaria. "El riesgo de una propagación nacional e internacional más importante todavía es elevado", añadió el máximo responsable de la agencia sanitaria de la ONU.

"Lo que más me preocupa es dónde están muriendo los pacientes: en sus hogares, en sus comunidades, fuera de los centros de tratamiento y de las listas de contactos. Estas muertes apuntan a una cadena de transmisión que aún no hemos identificado", reconoció Ghebreyesus.

El brote permanece circunscrito a la RDC, aunque las provincias afectadas han aumentado paulatinamente hasta las seis actuales. Tedros advirtió de que el riesgo "no se detiene en las fronteras" del país africano y recordó que se registró inicialmente una veintena de casos en la vecina Uganda, donde la transmisión ya fue detenida, y que "el mes pasado un viajero llevó el virus a Francia".

Segundo mayor brote

El brote ya es el peor de la historia de la RDC y el segundo mayor desde que se conoce el virus, sólo por detrás del que causó 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016. El propio Tedros advirtió la semana pasada que al ritmo actual de nuevos casos y fallecimientos podría superar en número de víctimas al sufrido hace una década.

El virus causante del actual brote pertenece a la variante Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existen vacunas o tratamientos específicos, aunque la OMS y otras instituciones investigan posibles fármacos candidatos. De hecho, ya se han empezado a testar en humanos dos vacunas específicamente diseñadas para esta variante.

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El comité de expertos, que debe reunirse con periodicidad trimestral mientras dure la emergencia internacional, analiza este martes la respuesta al brote y emitirá recomendaciones a seguir en los próximos meses. Por ahora la OMS establece que el riesgo de propagación del ébola en la RDC es "muy alto", mientras que es "alto" en los países vecinos y "bajo" en el resto de África y otros continentes.

Fuente: El Periódico

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