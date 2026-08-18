Tecnología
OpenAI lanza 'ChatGPT para adolescentes' con filtros de seguridad y controles parentales
El 'chatbot' pretende "ayudar a los adolescentes a aprender, resolver problemas y explorar nuevas ideas", según la empresa
Redacción
La empresa de inteligencia artificial (IA) OpenAI anunció este martes el lanzamiento global de 'ChatGPT for Teens' (ChatGPT para adolescentes), una nueva modalidad en la que el chatbot limita automáticamente ciertas conversaciones para proteger mejor a los usuarios jóvenes y ofrece controles parentales.
Según la compañía, este nuevo chatbot tiene las mismas capacidades que el tradicional, pero está "diseñado para ayudar a los adolescentes a aprender, resolver problemas y explorar nuevas ideas". Además, limitará las conversaciones de alto riesgo relacionadas con autolesiones, violencia, trastornos alimentarios y contenido sexual explícito o gráfico.
En algunos casos, ChatGPT enviará alertas a los adultos que hayan optado por activar los controles parentales y las notificaciones. No obstante, los controles parentales no permiten que el padre o el tutor lea o supervise las conversaciones del adolescente. "Si OpenAI envía una notificación de seguridad, solo comparte la información necesaria para proteger el bienestar del joven", precisa el comunicado.
También ofrece "recordatorios de tareas" que pueden sugerir el uso del modo de estudio y ayudar a completar las asignaciones paso a paso, en lugar de proporcionar la respuesta en la primera consulta.
Activación automática
Para activar esta nueva función, la empresa rastrea más de 2.000 señales, como los horarios habituales de inicio de sesión, para detectar si un usuario es menor de 18 años, en cuyo caso el chatbot activará automáticamente este modo adolescente.
Este lanzamiento con enfoque educativo y de seguridad llega en un momento en el que OpenAI se enfrenta a una presión cada vez mayor sobre la salud mental y el desarrollo de sus usuarios más jóvenes.
Grupos de padres en ciudades como Nueva York y Los Ángeles están presionando a las escuelas para que detengan la implementación de productos de IA por temor a que obstaculicen el pensamiento crítico.
- Conmoción en Oviedo: una mujer, herida muy grave al ser atropellada por un tren tras acercarse demasiado a las vías
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
- El bar asturiano ubicado a más de 1.130 metros de altitud, con vistas a los lagos de Covadonga, que recomienda la mujer de Santiago Abascal: 'Vais a salir redondos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica
- Mari Luz Álvarez, vecina de Tacones: 'El pueblo ya no es tan tranquilo como antes pero aun así no lo cambio por la ciudad
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero