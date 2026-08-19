Cambio legislativo
El presidente de Portugal ratifica la ley que prohíbe el uso del burka en espacios públicos
La decisión pretende fomentar la integración social de las mujeres y la seguridad
Redacción
El presidente de Portugal, António José Seguro, ha ratificado este miércoles la ley que prohíbe cubrirse el rostro en lugares públicos y que, en la práctica, veta el uso del burka y el niqab en las calles del país, un proyecto de ley impulsado por el partido ultraderechista Chega que ha contado con el apoyo de la coalición conservadora.
La medida ha generado un debate político y social durante los últimos meses, con posturas divididas entre quienes defienden la seguridad, la integración y los derechos de las mujeres, por un lado, y los que han expresado su preocupación por la libertad individual y religiosa de cada individuo, por otro.
El jefe de Estado ha afirmado por su parte que se trata de "un asunto de gran sensibilidad social y cultural, donde resulta extremadamente difícil definir límites y valorar derechos y deberes de manera equilibrada", según informaciones recogidas por el 'Diario de Noticias'. "Teniendo en cuenta estas premisas, así como el contenido del decreto tras las modificaciones legislativas introducidas, el presidente de la República decidió promulgarlo", ha indicado la Presidencia en un comunicado.
"La integración social, la no discriminación por razón de género y la seguridad derivada de las decisiones emitidas en este mismo sentido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respaldan esta decisión", ha apuntado el presidente, antes de afirmar que el rostro es "fundamental para la identidad y la comunicación humanas".
El pasado mes de julio, el Parlamento portugués dio vía libre al proyecto de ley después de que este fuera aprobado en octubre de 2025 en comisión, aunque permaneció estancado durante meses ante las discrepancias entre Chega y el centroderechista Partido Social Demócrata, cuya postura se enfocaba más en las razones de seguridad inherentes a ocultar el rostro en espacios públicos en vez de a la cuestión de la religión.
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- El casero ovetense de Borja Thyssen: el hijo de la baronesa vive con su familia en la lujosa urbanización de La Finca
- Luto en Gijón por Félix Ruiz, el querido exprofesor del Corazón de María fallecido en la montaña de Cabrales: 'Tenía mucha sensibilidad; dejó huella
- Los nuevos dueños del Café Dindurra lo ponen a la venta por una cifra millonaria
- El bar asturiano ubicado a más de 1.130 metros de altitud, con vistas a los lagos de Covadonga, que recomienda la mujer de Santiago Abascal: 'Vais a salir redondos
- Conmoción en Oviedo: una mujer, herida muy grave al ser atropellada por un tren tras acercarse demasiado a las vías
- Fichado por 1,1 millones del Villarreal y vendido por 6 al Celtic: El modelo Hassan marca el camino
- Nueva tragedia en la montaña asturiana: fallece un hombre en la majada de las Moñas (Cabrales)