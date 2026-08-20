EEUU
El FBI arresta a una mujer por planear un ataque con bomba en el Capitolio de Nueva York
Jessica Bowie, de 35 años y residente en Albany, la capital del estado, está acusada de intentar proporcionar apoyo material al grupo yihadista Estado Islámico
EFE
Agentes del FBI arrestaron a una mujer acusada de planear un atentado con bomba contra el Capitolio del estado de Nueva York, según informó este jueves la cadena Fox News.
Jessica Bowie, de 35 años y residente en Albany, la capital del estado, está acusada de intentar proporcionar apoyo material al grupo yihadista Estado Islámico (EI).
El FBI afirma que Bowie juró lealtad a la organización terrorista, habló de ocultar una bomba en una bolsa de reparto de comida a domicilio de DoorDash y quería perpetrar el ataque mientras los senadores estatales estuvieran reunidos.
La detenida planeaba un ataque inspirado en el EI con el objetivo de asesinar a esos legisladores, según las autoridades.
El supuesto complot se desarrolló a lo largo de un mes. A partir de mediados de julio, Bowie se comunicó con un informante del FBI que se hacía pasar por un facilitador del EI, a quien le solicitó ayuda para fabricar los explosivos y le reveló que el Capitolio era su objetivo.
Los investigadores indicaron que la mujer vigiló los alrededores del edificio en al menos cinco ocasiones, entre el 21 de julio y el 9 de agosto, tomando fotografías y analizando la seguridad de la zona.
La gobernadora del estado, Kathy Hochul, agradeció el trabajo del FBI y la policía local que llevó al arresto de Bowie y recordó que a principios de este año, en medio de un aumento de la violencia política y amenazas contra los funcionarios públicos, se reforzó la seguridad en el Capitolio y en todo el gobierno estatal.
"Si bien no existe una amenaza inmediata en este momento, continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para proteger a los neoyorquinos y mantener seguras nuestras comunidades", indicó en un comunicado.
Fuente: El Periódico
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