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Cruce masivo a Ceuta

Un influyente ministro de Marruecos habla de liberar las "ciudades ocupadas" en un acto ante Mohamed VI

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, insiste en que "Ceuta y Melilla son España"

El rey Mohammed VI, en una imagen de archivo.

El rey Mohammed VI, en una imagen de archivo. / MAGHREB ARABE PRESSE / EFE

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Redacción

Barcelona

Un influyente ministro marroquí evocó la "liberación de las ciudades ocupadas en el Océano Atlántico" y su vínculo con el patrimonio espiritual de Marruecos durante una ceremonia islámica encabezada por el rey Mohamed VI, en su primera aparición pública tras el cruce masivo hacia Ceuta de finales de julio.

Mohamed VI reapareció públicamente la noche del lunes en el Palacio Real de Rabat para presidir la ceremonia religiosa con motivo del aniversario del nacimiento del profeta Mahoma, una de las principales celebraciones de la tradición musulmana, con la presencia del príncipe heredero Moulay Hassan y el jefe del Gobierno, Aziz Ajanuch, entre otros.

En su presencia, el ministro de Asuntos Religiosos e Islámicos, Ahmed Tawfiq, destacó la relación de Ceuta, una de las dos ciudades españolas en el norte de África, con la tradición religiosa marroquí.

Según la agencia oficial marroquí MAP, recordó que dos destacados autores de obras sobre la figura del profeta Mahoma estuvieron vinculados a la ciudad y mencionó "Dalail Al-Khayrat", del imán Al-Jazouli, como una obra que fue un elemento de referencia para los marroquíes "en su movilización para liberar las ciudades ocupadas en el Océano Atlántico al comienzo de la era moderna".

Primera aparición desde el 30 de julio

Aunque Tawfiq no vinculó expresamente esta referencia histórica con los recientes acontecimientos en Ceuta, sus palabras se producen en la primera aparición pública del monarca tras el cruce masivo hacia la ciudad española.

Mohamed VI, que ostenta también el título de Comendador de los Creyentes, había aparecido públicamente por última vez el pasado 30 de julio, durante la Fiesta del Trono que presidió en M'diq (El Rincón), localidad situada a unos 30 kilómetros de Ceuta.

Ese mismo día, decenas de miles de personas se lanzaron a cruzar la frontera hacia la ciudad española en una crisis migratoria sin precedentes en la zona. Según organizaciones civiles, al menos 141 personas murieron durante el intento de cruce.

Frente al silencio del presidente del Gobierno y de algunos de los ministros con mayor peso del Gabinete, tras la crisis migratoria ha cobrado especial protagonismo el titular de Justicia, Abdellatif Ouahbi, quien ha reclamado a España la entrega de los menores marroquíes no acompañados que se encuentran en territorio español.

Ouahbi pertenece al Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), segunda fuerza del Gobierno marroquí, y participa en la campaña para las legislativas del próximo 23 de septiembre, en las que el candidato de la formación, Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, se perfila entre los favoritos.

El titular de Justicia marroquí ya aludió a la supuesta marroquinidad de Ceuta y Melilla hace unos días. "Son nuestras tierras", dijo Ouahbi a la cadena Asharq News el 21 de agosto, en unas declaraciones en las que reivindicó los "derechos históricos y geográficos" de Marruecos sobre las dos ciudades autónomas. También pidió abrir un "espacio de diálogo" que las llevara al "retorno al seno de la patria".

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Respuesta de Moncloa

La insinuación del ministro de Asuntos Religiosos ha recibido este martes la respuesta del Gobierno español. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha reiterado que "Ceuta y Melilla son España". "Son nuestra frontera sur y también la de Europa; nada que añadir", ha añadido.

Fuente: El Periódico

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