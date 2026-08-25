El Israel de Binyamín Netanyahu, "pionero y vanguardia de la extrema derecha"

Antes de que el mundo entera virara hacia la derecha, hubo un hombre que personificó ese cambio en un pequeño país a orillas del Mediterráneo cuyas fronteras aún siguen por definir. Ahora, alrededor del globo, la extrema derecha arrasa en las urnas y entre la población, incluso entre la más joven, pero en Israel llevan décadas de carrerilla. "Binyamín Netanyahu, como líder durante tanto tiempo en Israel, sentó un precedente y, en cierto modo, estuvo a la vanguardia de la extrema derecha ya desde principios de la década de los 2000", afirma Mairav Zonszein, analista para Israel y Palestina del International Crisis Group. Siguiendo esta estela derechista, el primer ministro israelí, en el cargo desde 2009, ha liderado en los últimos cuatro años el gobierno más ultraderechista de la historia del país.

"Sólo en 2015 empezó a ser más explícito al respecto, al alinearse con el Partido Republicano en Estados Unidos durante la Administración [del presidente Barack] Obama y aliarse muy estrechamente con Viktor Orbán en Hungría, quien era conocido por tener una visión antisemita y xenófoba", analiza Zonszein. Antes que Orbán, estuvo Bibi allanando el camino. La población israelí lleva décadas virando hacia la derecha e, incluso, a la extrema derecha. "El Likud de Netanyahu, que se supone que es un partido de centroderecha, se ha convertido en un partido de ultraderecha, al menos en alguna de su retórica", señala Gideon Rahat, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero la especificidad de Israel, parte ocupante en el conflicto con el pueblo palestino, no le ha eximido de seguir las tendencias globales de auge del populismo.

El momento del cambio

Como caras más visibles de este ascenso, junto a Netanyahu, están los ministros de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich. Ambos son colonos, abiertamente racistas y ultraderechistas y sus posiciones políticas les han llevado a tener prohibida la entrada a muchos países europeos, incluida España. Por un lado, la llegada al poder de la ultraderecha en 2022 "ha hecho que Israel perdiera el control de los extremistas en los territorios palestinos que cuentan con el respaldo de la extrema derecha, que controla a la policía", dice Rahat a EL PERIÓDICO. "Además, en cuanto a la retórica y las acciones, la extrema derecha está legitimando muchas de ellas de una manera inimaginable hasta ahora, y están destruyendo deliberadamente el estatus de Israel en el mundo democrático", añade.

"La extrema derecha de los últimos cuatro años ha tomado lo que ya era una base —la ocupación, los asentamientos y el racismo— y lo ha llevado a un nivel mucho más acelerado y explícito, pero la base ya existía en la sociedad israelí en lo que respecta a los palestinos", reconoce Zonszein. Para esta analista, el origen de la derechización de la sociedad israelí, que ha conllevado la desaparición de la izquierda, empezó con el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin. En 1995, un judío radical le mató en una manifestación en apoyo a los Acuerdos de Oslo que él mismo firmó junto a Yaser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina. "Fue asesinado por intentar lograr paz y hacer concesiones a los palestinos, y, en el momento en que eso pasó, cambió radicalmente el funcionamiento de la sociedad israelí; Netanyahu llegó al poder después de eso", apunta.

El Gobierno más estable en medio siglo

Una década más tarde, la retirada israelí de Gaza en 2005 y la segunda intifada aumentó la antipatía hacia los palestinos y movilizó la población aún más hacia la derecha. "Los israelíes son, en cierto modo, laicos, liberales y educados, y, aunque son muy derechistas en lo que respecta al tema palestino, siguen defendiendo sus propios derechos y la idea de que Israel necesita ser una democracia liberal", afirma Zonszein, recordando las históricas protestas en contra de las políticas de Netanyahu y sus aliados. "El gobierno de Hamás en Gaza servía a los intereses de la extrema derecha, porque Hamás es la extrema derecha palestina, y una vez que esto sucede, el conflicto israelí-palestino se convierte en dos fuerzas simétricas con un profundo interés en un conflicto de suma cero y no en algún tipo de negociación, y mucho menos en una solución o un acuerdo", apunta Rahat.

"Tras el [ataque de Hamás del] 7 de octubre de 2023, mucha más gente se inclinó hacia la derecha", afirma el profesor. La sociedad israelí, sin embargo, sigue profundamente dividida. La pandemia del coronavirus, la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Netanyahu, las manifestaciones masivas que provocó, el fracaso de inteligencia del 7 de octubre y todas las guerras que le han seguido han ahondado esta polarización. No obstante, el gabinete actual puede presumir de ser el primero en completar su mandato en más de 50 años, ya que esta será la primera vez que se agote la legislatura en Israel en casi 40 años. "Es muy difícil participar en la política cuando uno apenas intenta sobrevivir a su rutina diaria [de guerras y duelos] y eso ha ayudado a la estabilidad de este Gobierno", justifica Zonszein. "También se debe en gran parte a una oposición que carece de visión de futuro, y que, en su mayoría, [solo les une] estar en contra de Netanyahu", añade.

Juventud a la derecha

La presencia de la extrema derecha en las instituciones con sus discursos repletos de apología de la violencia ha legitimado la violencia ultra en las calles israelíes y palestinas. Mucha de ella la protagonizan gente muy joven que votará por primera vez en las elecciones del próximo 27 de octubre. Una investigación realizada por el medio israelí Haaretz muestra que "los jóvenes de hoy muestran un mayor compromiso con el sionismo y el nacionalismo que en años anteriores, a la vez que se observa un debilitamiento de otros pilares de la ciudadanía en un estado democrático, como el compromiso con la igualdad, la tolerancia, los derechos de las minorías y la aspiración a la paz". "Muchos de ellos son jóvenes religiosos que, por lo general, tienden más a la derecha, pero toda la juventud israelí ha sido testigo de la terrible masacre del 7 de octubre", recuerda Rahat.

Noticias relacionadas

Aunque, en Israel, a diferencia de muchos países occidentales, la juventud se suele inclinar hacia la derecha, esta generación ha pasado por muchas transformaciones. "Han crecido bajo el Gobierno de Netanyahu y en una sociedad donde se habla de que solo podemos sobrevivir luchando y en guerras: no hay una visión política alternativa, no hay esperanza, no hay nada a lo que aferrarse, y la sociedad se ha vuelto más militarista", apunta Zonszein. Ante este panorama, la analista apunta hacia una nueva tendencia general movilizada por el rechazo a Netanyahu y la total falta de confianza en este Gobierno. "Puede que estas elecciones aún no lo reflejen, pero creo que estamos en un punto de inflexión donde habrá más políticos de extrema derecha, pero también surgirán nuevos políticos de izquierda", concluye.