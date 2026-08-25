El Supremo de EEUU autoriza por ahora la orden de Trump para restringir el voto por correo de cara a las 'midterms'

El Tribunal Supremo de Estados Unidos suspendió este lunes el fallo de una corte inferior que bloqueaba buena parte de una orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, para restringir el voto por correo, decisión que llega 10 semanas antes de las elecciones de mitad de mandato ('midterms') que se celebran en noviembre.

Aunque en su decisión el máximo tribunal estadounidense no valora si Trump tiene potestad legal o no para limitar el voto por correo (algo que dirime actualmente un tribunal federal de apelaciones), el fallo sí permite a su Administración seguir adelante con su plan para restringir esta manera de votar, un sistema que según el presidente ha permitido cometer fraude masivo electoral en el país.

En un fallo sin firma el Supremo consideró que la demanda interpuesta por 23 estados y el distrito de Columbia --que fue la que desembocó en un bloqueo por parte de una jueza de Boston-- fue prematura porque la orden ejecutiva de Trump es de momento una directiva interna preliminar remitida agencias Federales y no obliga directamente a ninguno de los estados --que son quienes tienen potestad sobre los procesos electorales en EEUU-- a cambiar normativas.

La decisión se adoptó con seis votos a favor de los magistrados conservadores y tres en contra que correspondieron a las tres juezas liberales de la corte.

"Caos e incertidumbre"

Una de las tres, Kentanji Brown Jackson, emitió un escrito disidente en el que subrayó que el Supremo se negó con el fallo de hoy "a explicar cuándo, exactamente, es el momento adecuado para presentar una demanda fundada por violación de las normas electorales que impugne la interferencia inconstitucional en los procesos electorales".

Brown Jackson señaló que lo dispuesto este lunes "inyecta innecesariamente caos e incertidumbre en las próximas elecciones de mitad de mandato", que se celebran el próximo 3 de noviembre.

La orden ejecutiva de Trump, firmada en marzo, ordena, por un lado, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) elaborar listas de ciudadanos estadounidenses en edad de votar en cada uno de los 50 estados y remitirlas a los mismos.

Aunque los estados no están obligados a regirse por esas listas, el Gobierno Trump dijo abiertamente que negarse a considerar los listados mostraría intención de permitir el voto a no ciudadanos.

Por otro lado, la orden busca que el Servicio Postal elabore listas de votantes elegibles y solo envíe papeletas a aquellos incluidos en dichas listas.

En caso de que el tribunal federal de apelaciones que estudia el fondo del caso no se pronuncie antes del 3 de noviembre, no está claro si esas instrucciones de Trump se habrán podido implementar por completo antes de los comicios.

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