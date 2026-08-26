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Catástrofe

Así ha sido la riada mortal de Nepal en la frontera con China

Al menos 98 muertos y 400 desaparecidos en Nepal tras una riada en la frontera con China

El momento en el que una riada arrasa con todo a su pasa por Nepal

El momento en el que una riada arrasa con todo a su pasa por Nepal / Sara Fernández García / PI STUDIO

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Redacción

Barcelona

Una riada irrumpió con violencia en un valle del Himalaya compartido por Nepal y el Tíbet chino, arrasando asentamientos, edificios y vehículos a su paso. El agua causó víctimas mortales y dejó numerosos desaparecidos, entre ellos varios turistas extranjeros.

La policía de Nepal difundió imágenes en las que se ve una gigantesca ola avanzando por el estrecho valle del distrito montañoso de Rasuwa, al norte de Katmandú y junto a la frontera con China. Las autoridades ordenaron evacuar a los vecinos de las orillas del río y desplegaron todos los recursos disponibles en la zona.

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En el lado chino, la agencia estatal Xinhua informó de "importantes" víctimas en el paso fronterizo de Gyirong. Las cámaras de vigilancia muestran a decenas de personas corriendo por una carretera antes de que el agua y una espesa nube cubran el aparcamiento y los edificios cercanos, dejando el área devastada.

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Fuente: El Periódico

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