África
Al menos 49 muertos y 33 heridos en un nuevo episodio de violencia intercomunitaria en Sudán del Sur
Entre los fallecidos se encuentran 21 presuntos atacantes de la tribu nuer y 15 miembros de la comunidad juer dinka
EFE
Al menos 49 personas murieron y 33 resultaron heridas este jueves en ataques armados entre comunidades étnicas contra un campamento ganadero y una aldea en el estado sursudanés de Warrap (noroeste), en un momento en el que la violencia tribal se está intensificando en la zona, informaron las autoridades.
La violencia se desató sobre las 5:00 hora local (3:00 GMT) en el campamento ganadero de Machar-Pakuek y en la aldea de Mading Juer Boma, y entre los fallecidos se encuentran 21 presuntos atacantes de la tribu nuer y 15 miembros de la comunidad juer dinka, informó el Ministerio de Información de Warrap en un comunicado.
También se registraron bajas entre miembros de las tribus lou-dit (9), palipiny (2) y apuk-padok (2).
Las autoridades locales atribuyeron la violencia a una "red criminal transfronteriza", al alegar que miembros armados de diferentes comunidades étnicas del vecino estado de Unity participaron en los combates junto con otros grupos de la zona, mientras que instaron a las tribus a abstenerse de tomar represalias.
El gobierno de Warrap también solicitó ayuda a organizaciones humanitarias y a otros socios internacionales, al afirmar que los enfrentamientos han provocado importantes oleadas de desplazamientos y han generado necesidades humanitarias urgentes.
El 9 de agosto, al menos 60 personas murieron y unas 50 resultaron heridas en ataques casi simultáneos contra campamentos ganaderos en Warrap.
La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) condenó posteriormente esos actos y afirmó que también habían provocado desplazamientos masivos, saqueos y robo de ganado, y advirtió de que la violencia de represalia podría desestabilizar aún más la zona.
Tonj Norte y otras partes de Warrap se han visto afectadas durante años por ciclos de violencia intercomunitaria, disputas relacionadas con el ganado y ataques de venganza.
La UNMISS documentó a Warrap como uno de los estados más afectados por la violencia intercomunitaria en 2025, registrándose en Tonj Norte el mayor número de incidentes violentos en el estado durante el período comprendido entre julio y septiembre.
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