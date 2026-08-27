¿Nueva era para el uso de las redes en EEUU? Así afectarán las medidas pactadas por Meta para cerrar el juicio por el daño a los menores

El reciente y masivo acuerdo judicial alcanzado en Estados Unidos, aprobado por la jueza federal de Oakland (California) Yvonne Gonzalez Rogers, para frenar las demandas contra Meta, marca un punto de inflexión absoluto en la relación entre los gigantes tecnológicos y la salud mental de los menores. Tras el inicio de un juicio de alta tensión en California que ponía bajo la lupa el diseño adictivo de plataformas como Instagram y Facebook, con más de 3.000 millones de usuarios en el mundo, la compañía accedió a implantar restricciones sin precedentes y a un desembolso económico histórico que supera los 17.000 millones de dólares (14.460 millones de euros).

Meta fue acusada en 2023 por 29 estados de haber diseñado plataformas adictivas para los adolescentes, mentir sobre sus efectos y violar una ley federal sobre los datos de menores de 13 años, que se supone deben tener vetado su acceso a las plataformas. Estas prácticas, según las acusaciones, infringieron las leyes estatales y federales, incluidas las que protegen la privacidad de los menores y las que persiguen la publicidad engañosa y la competencia desleal.

Ahora, el texto aprobado se aplicará en exclusiva a los adolescentes de los estados firmantes y no crea ningún precedente fuera de Estados Unidos.

¿Qué cambia a partir de ahora?

El núcleo de este pacto se centra en modificar drásticamente la experiencia digital de los adolescentes para mitigar la ansiedad, los problemas de sueño y la dependencia digital. "Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses", declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado. Estos cambios estarán en vigor al menos durante los próximos 10 años.

Meta aceptó impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumulado. El bloqueo nocturno será automático e impedirá que los adolescentes accedan a Facebook e Instagram entre la medianoche y las seis de la mañana. En relación al tiempo máximo de dos horas de uso diario acumulado, que se aplicará por defecto, no contabiliza el envío de mensajes o el visionado de videos de formato largo.

Como parte de los compromisos de diseño impuestos en el acuerdo, también se contemplan los avisos cada 15 minutos de uso continuado que buscan romper las dinámicas de scroll infinito. La medida provoca que cada vez que un usuario menor de edad alcance los 15 minutos seguidos usando Instagram o Facebook sin interrupción, la plataforme debe desplegar un aviso emergente para pausar la navegación. A estos avisos breves de un cuarto de hora se suman recordatorios globales cuando el menor alcanza un tiempo de uso diario total acumulado de 60 y 90 minutos; ello, con el objetivo de que estas alertas intermedias eviten que los menores alcancen el tope global predeterminado establecido en las 2 horas diaras como norma general.

También entrarán en vigor herramientas avanzadas para evitar que los menores mientan sobre su fecha de nacimiento o que menores de 13 años creen cuentas sin supervisión.

Todas estas funciones de seguridad o límites de tiempo no podrán ser desactivadas sin el consentimiento previo y expreso de sus tutores.

Un movimiento transformador

Más allá de las cifras económicas destinadas a financiar programas públicos de salud mental juvenil, la medida incorpora una cláusula estratégica de presión sectorial: una parte importante de los fondos y exigencias adicionales queda condicionada a que competidores directos como TikTok o YouTube adopten normativas igualmente estrictas. Concretamente, el pago del 30% del importe estará condicionado a que estas plataformas también implementen límites de uso diario y medidas de verificación de edad. "Este marco solo funcionará si todos nuestros compañeros se suman a la iniciativa. Dado que los adolescentes pasan con facilidad de una aplicación a otra, necesitamos una solución que abarque todo el sector. Por ello, hacemos un llamamiento a nuestros compañeros del sector para que implementen este nuevo marco de inmediato", afirmó el director jurídico de Meta, C.J Mahoney.

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El pacto señala que la aplicación y la eficacia de las medidas será observada por un auditor independiente que reportará periódicamente su cumplimiento a los tribunales. Con este paso, el ecosistema digital se enfrenta a una transformación profunda, que obliga a repensar las reglas del juego en favor de un entorno en línea considerablemente más seguro y regulado para las nuevas generaciones.