Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El Ejército de Estados Unidos asegura que el estrecho de Ormuz está desminado y abierto

Trump define Ormuz como "nuevo" territorio de EE. UU.

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos manteles de lino más baratos del mercado: para mesas grandes de cocina o comedor
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de salón y sofá más barato del mercado: especialmente suave y acogedora
  3. El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
  4. Multado con 200 euros un conductor que paró a repostar gasolina 95 tras encarecerse hasta llegar a casi récord: la Guardia civil extrema la vigilancia
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los 4 juegos de ropa de cama mezcla de lino tamaño grande: para conseguir el mejor descanso
  6. Carlos Capellán, párroco que lleva 50 años en Amandi: “Para conectar con los feligreses hay que ser comprensivo y bondadoso”
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de felpa de sofá más baratas del mercado: muy suave y cálida
  8. El grupo gallego Cerber se hace con el parking del Calatrava en Oviedo por 7,1 millones y abre el camino para que vuelva a funcionar tras casi tres años cerrado

Fracaso

EN IMÁGENES: Las dos concentraciones en La Florida por los centros de menores extranjeros

EN IMÁGENES: Las dos concentraciones en La Florida por los centros de menores extranjeros

El hombre que afina las raquetas del torneo de Oviedo: "Mi sueño es llegar a trabajar los mejores del mundo"

El hombre que afina las raquetas del torneo de Oviedo: "Mi sueño es llegar a trabajar los mejores del mundo"

Directo | Marlaska comparece en el Congreso

Directo | Marlaska comparece en el Congreso

DIRECTO | Marlaska comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

DIRECTO | Marlaska comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

El Oktoberfest de Gijón arranca entre jarras, música y ganas de fiesta: “Venir ya es una tradición”

El Oktoberfest de Gijón arranca entre jarras, música y ganas de fiesta: “Venir ya es una tradición”

Las autoridades de Nepal elevan a cerca de 470 los fallecidos en las inundaciones en el norte del país

Las autoridades de Nepal elevan a cerca de 470 los fallecidos en las inundaciones en el norte del país

Trump se adjudica el estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio de EE.UU.

Trump se adjudica el estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio de EE.UU.
Tracking Pixel Contents