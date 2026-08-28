ORIENTE MEDIO
Trump se adjudica el estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio de EE.UU.
El mandatario estadounidense publica un mapa del estratégico paso marítimo como territorio propio, reafirmando su control sobre la vía comercial de gas y petróleo
EFE
El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este jueves en su red Truth Social un mapa del estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio estadounidense, en vísperas de que se cumplan seis meses del inicio de la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.
Junto a las banderas de Puerto Rico, los Estados Federados de Micronesia y las Islas Marshall, entre otras, el mandatario añadió el estratégico paso marítimo de gas y petróleo mundial ubicado en Oriente Medio sobre el que ya había advertido que pretendía quedárselo y declararlo territorio de Estados Unidos.
El Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) declaró hoy abierto el estrecho de Ormuz después de que las fuerzas estadounidenses desminaran el canal, al igual que lo hizo el martes Trump aunque posteriormente Irán lo negó.
Teherán insiste en que no reabrirá la importante vía marítima hasta que Estados Unidos cumpla con los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, y se niega a negociar hasta entonces, al menos en público, con un tono de desafío ante Washington.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este jueves que sigue vigente el bloqueo naval y que EE.UU. controla, en esencia, el estrecho de Ormuz, que permanece abierto gracias al presidente Trump y a las fuerzas armadas estadounidenses".
Leavitt también confirmó que no se están llevando a cabo negociaciones y que Washington busca ahora elevar la presión económica sobre Irán con la operación 'Paria económico' anunciada este lunes, sin fecha de aplicación, para sancionar a todo aquel que comercie con Irán.
El presidente estadounidense dijo que no tiene prisa en retomar las estancadas conversaciones de paz cuando se cumplen seis meses desde que EE.UU. e Israel lanzaran una ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero que ha derivado en un impopular conflicto sin visos de un final.
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