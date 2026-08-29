Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Qatar e Irán discuten la reducción de las tensiones en la región y el plan para un corredor y desminar Ormuz

Qatar e Irán han tratado este jueves los esfuerzos para rebajar las tensiones en la región, en medio del impasse en la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel, así como las negociaciones con Omán para establecer un corredor marítimo y el desminado del paso de Ormuz.

"Durante la reunión se abordaron los últimos acontecimientos en la región y los esfuerzos destinados a reducir las tensiones y crear un entorno propicio para el diálogo, contribuyendo así al fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad regionales", ha informado el Ministerio de Exteriores de Qatar, tras la visita a Teherán del primer ministro y titular de Exteriores, Mohamed bin Abdulrahman al Thani.

Con su colega de Irán, Abbas Araqchi, ha podido abordar la negociación en marcha con Omán para un plan de reapertura del estrecho de Ormuz. Según informa Doha, el plan propuesto "contempla el establecimiento de un corredor marítimo conjunto temporal a través del estrecho de Ormuz, así como un acuerdo para llevar a cabo un proyecto conjunto de desminado del estrecho".