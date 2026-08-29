Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski cree que unas elecciones en el contexto actual supondrían el colapso de Ucrania

Un ataque ruso mata a una mujer y a un niño de 4 años en la ciudad ucraniana de Cherníguiv

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sira Martínez, hija de Luis Enrique: 'Estar en Las Mestas es como saltar en casa
  2. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  3. Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata
  4. Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
  5. Un submarinista de Gijón pesca una corvina de más de 30 kilos, más alta que él, con un arpón mientras buceaba: 'Me arrastró mar adentro, en 40 años no he visto nada igual
  6. Una violenta borrasca cruza Asturias y deja en minutos un reguero de daños: la calle Uría de Oviedo convertida en un canal, bajos inundados en Avilés y Antromero casi sale por los aires
  7. Nueva operación inmobiliaria en el mercado de lujo: vendido el palacio de Villa María de Gijón
  8. Sale a la luz la relación bomba entre Pipi Estrada y Juls Janeiro: 'De repente aparece una niña que a mí me gusta

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, condenado a 5 años de cárcel por recibir sobornos de una empresa china

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, condenado a 5 años de cárcel por recibir sobornos de una empresa china

Pirotecnia Reiriz recibe el reconocimiento de Tapia con el Requesón de Honor: "Seguiremos iluminando las fiestas"

Pirotecnia Reiriz recibe el reconocimiento de Tapia con el Requesón de Honor: "Seguiremos iluminando las fiestas"

En imágenes: Pirotecnia Reiriz recibe el "Requesón de honor" de la Feria Campomar, en Tapia

En imágenes: Pirotecnia Reiriz recibe el "Requesón de honor" de la Feria Campomar, en Tapia

Tres semanas de asedio contra una aldea palestina: "Los soldados me prohibieron pasear por mi patio mientras los colonos caminan por él libremente"

Tres semanas de asedio contra una aldea palestina: "Los soldados me prohibieron pasear por mi patio mientras los colonos caminan por él libremente"

Un santuario de Fuerteventura ofrece alojamiento gratis a cambio de cuidar a más de 200 animales rescatados

Un santuario de Fuerteventura ofrece alojamiento gratis a cambio de cuidar a más de 200 animales rescatados

Nunca plantes romero y menta juntos: este error puede hacer que una de las dos plantas no prospere

El hostelero Roberto Riesgo emociona en Belmonte con su pregón de San Antonio: "Es un honor que no me cabe en el pecho"

El hostelero Roberto Riesgo emociona en Belmonte con su pregón de San Antonio: "Es un honor que no me cabe en el pecho"

El verano sobre ruedas de la orquesta que arrasa en España: "Es durísimo, son muchos kilómetros, pero al final lo que hacemos es fiesta y estamos a tope en el escenario"

El verano sobre ruedas de la orquesta que arrasa en España: "Es durísimo, son muchos kilómetros, pero al final lo que hacemos es fiesta y estamos a tope en el escenario"
Tracking Pixel Contents