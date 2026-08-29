Conflicto en Oriente Próximo
Irán acusa a EEUU de manipular los mercados energéticos
Teherán asegura que elementos del "Gobierno de EEUU" y "actores alineados con Israel" influyen en los precios en beneficio propio y a costa de los consumidores estadounidenses
Europa Press
El Gobierno de Irán ha acusado este sábado a elementos del Gobierno de Estados Unidos como responsables de una "gran operación" para manipular los mercados energéticos mientras usan como tapadera al presidente Donald Trump con la ayuda de medios de comunicación y "actores alineados con Israel" para enriquecerse, en último término, a costa de los consumidores norteamericanos.
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha comunicado en redes sociales que la Inteligencia de su país "ha observado una gran operación para manipular los mercados energéticos".
Influir en los precios
Esta operación está siendo ejecutada por "elementos del Gobierno estadounidense" que "utilizan a los crédulos medios de comunicación para influir en los precios en beneficio propio y mantener al presidente atrapado en una guerra perdida", ha asegurado en un mensaje publicado en redes sociales.
Araqchi no ha dado nombres en una acusación lanzada al final de una semana en la que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, ha anunciado una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán y ha amenazado con sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país centroasiático, incluyendo a China, dentro del denominado como 'Día D económico' que busca alcanzar un aislamiento total de la economía iraní.
- Sira Martínez, hija de Luis Enrique: 'Estar en Las Mestas es como saltar en casa
- Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
- Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata
- Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
- Un submarinista de Gijón pesca una corvina de más de 30 kilos, más alta que él, con un arpón mientras buceaba: 'Me arrastró mar adentro, en 40 años no he visto nada igual
- Una violenta borrasca cruza Asturias y deja en minutos un reguero de daños: la calle Uría de Oviedo convertida en un canal, bajos inundados en Avilés y Antromero casi sale por los aires
- Nueva operación inmobiliaria en el mercado de lujo: vendido el palacio de Villa María de Gijón
- Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: 'Ahora hay muchas necesidades en los coles