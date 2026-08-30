En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski cree que unas elecciones en el contexto actual supondrían el colapso de Ucrania
Un ataque ruso mata a una mujer y a un niño de 4 años en la ciudad ucraniana de Cherníguiv
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania ataca una de las mayores refinerías del noroeste de Rusia
Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la región de Leningrado, en el noroeste de Rusia, la mayor de su tipo en la parte europea rusa, según informaron este domingo las autoridades locales y medios independientes rusos y ucranianos.
Según informó en Telegram el gobernador local, Alexandr Drozdenko, sobre la región de Leningrado fueron derribados 62 drones.
Rusia anuncia campaña de ataques masivos contra el sistema energético de Ucrania
El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy una próxima campaña de ataques masivos contra el sistema energético de Ucrania, en respuesta a los ataques ucranianos contra las refinerías y centros logísticos rusos de los últimos meses, y una notable escalada de ambas partes que cobra cada vez más víctimas civiles ucranianas y rusas.
El OIEA alerta de que la central de Zaporiyia tiene combustible diésel solo para diez días
El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha advertido de que la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, cuenta solo con combustible diésel suficiente para unos diez días de abastecimiento de los generadores que garantizan la refrigeración y seguridad de las instalaciones nucleares. "El combustible diésel tiene una importancia fundamental cuando una central nuclear pierde el suministro externo (...). Sin suministro externo ni más envíos de diésel, la central podría sufrir un apagón total en unos diez días", ha explicado el director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi. Por ello, el OIEA ha anunciado gestiones para establecer una nueva zona de alto el fuego, la séptima, para facilitar la reparación de la línea eléctrica Ferosplavna 1.
Ascienden a 37 los muertos en un ataque ruso contra un almacén con munición en Bucha, cerca de Kiev
La cifra de muertos en un ataque ruso con drones el viernes contra un almacén que supuestamente albergaba munición en el distrito de Bucha, cerca de Kiev, ya asciende a 37, según informaron este sábado las autoridades ucranianas en su más reciente balance. "Lamentablemente, el número de muertos en el distrito de Bucha ha ascendido a 37. Una pérdida terrible e irreparable", escribió el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko, en su cuenta de Telegram, quien agregó que las labores de los equipos de rescate y de todos los servicios pertinentes continúan en el lugar de la tragedia.
El exministro de Defensa Mijailo Fedorov, destituido por Zelenski, será asesor de su exhomólogo italiano
El exministro de Defensa ucraniano Mijailo Fedorov, que fue cesado por el presidente Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que se convertirá en asesor de su exhomólogo italiano, Guido Crosetto, a quien ayudará en cuestiones sobre el fortalecimiento del sector de la tecnología militar.
"Me complace que Mijailo Fedorov haya aceptado ofrecerme su consultoría como asesor para la innovación en Defensa. Hoy en día, el simple conocimiento de las nuevas tecnologías ya no es suficiente: la capacidad de adaptar los procesos organizativos es esencial, transformando rápidamente la experimentación en soluciones operativas que puedan utilizarse a gran escala", ha indicado Crosetto en un comunicado tras sostener un encuentro con el ucraniano.
El titular de Defensa italiano ha asegurado que cuenta con "una importante experiencia en el campo de la innovación digital aplicada a la administración pública y la defensa". "Ha sido una oportunidad para profundizar en temas de drones, sistemas no tripulados y defensa aérea, así como para debatir sobre la evolución del ecosistema tecnológico", ha agregado.
Putin se reunirá con Xi, Erdogan, Modi y Pezeshkian en el marco de la cumbre de la OCS
El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá con los líderes de China, Irán, Turquía e India en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebrará la próxima semana en Kirguistán, informó este viernes el Kremlin.
El encuentro entre Putin y el presidente chino, Xi Jinping, tendrá lugar el lunes y en él abordarán el proyecto de gasoducto Fuerza de Siberia-2, precisó Yuri Ushakov, asesor presidencial de política internacional.
El acuerdo sobre dicho gasoducto no pudo cerrarse, como era el deseo de Moscú, en la visita del jefe del Kremlin al gigante asiático en mayo pasado.
Zelenski confirma nuevos ataques de largo alcance contra Rusia, incluyendo la base de Engels
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este viernes nuevos ataques de largo alcance contra objetivos en Rusia, ofensiva en la que Kiev ha golpeado una refinería de petróleo en la región de Yaroslavl y la base aérea militar de Engels, al este de la ciudad de Saratov, considerada clave para los bombarderos estratégicos de Rusia.
"Durante el último día, los guerreros de nuestras Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron una refinería de petróleo en la región de Yaroslavl. La distancia es de 1.000 kilómetros desde la línea del frente. También hubo nuestras justas respuestas a la guerra de Rusia en el Mar Negro", ha indicado el presidente ucraniano reivindicando la capacidad militar ucraniana para infligir golpes en territorio ruso.
Al menos un muerto y dos heridos en un ataque de las tropas rusas contra Bucha, al noroeste de Kiev
Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas este viernes en un ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas de Rusia contra la localidad ucraniana de Bucha, en la provincia de Kiev.
El gobernador de la provincia de Kiev, Timur Tkachenko, ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales que "el ataque perpetrado esta mañana por el enemigo ha acabado con la vida de una persona en Bucha", al tiempo que ha lamentado que un hombre ha sufrido heridas de metrallas y ha tenido que ser trasladado a un hospital de la zona.
Asimismo, ha explicado que una mujer ha resultado herida en el distrito de Fastiv, donde ha sufrido varios cortes. "Está recibiendo todo el tratamiento médico necesario en estos momentos", ha aclarado, antes de manifestar que "todos los servicios de emergencias se encuentran desplegados en la zona para ofrecer ayuda a la población local".
Ucrania ataca refinería a 250 kilómetros de Moscú y base de la Flota del Mar Negro
Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la ciudad rusa de Yaroslavl, a 250 kilómetros al norte de Moscú, y la ciudad portuaria de Sebastópol, base de la Flota del Mar Negro en la anexionada península de Crimea, según informaron las autoridades locales.
"En la región de Yaroslavl fue declarada la alarma aérea por drones (...) Con el objetivo de garantizar la seguridad fue interrumpido el tráfico en la carretera de Yaroslavl a Moscú", informó en Telegram el gobernador local, Mijaíl Yevráev.
Trump asegura que Rusia "no va a atacar territorio de la OTAN"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que Rusia "no va a atacar territorio de la OTAN" en medio de las especulaciones sobre el objetivo de la visita sorpresa realizada esta semana a Moscú por parte del director de la CIA, John Ratcliffe.
"He tenido una buena conversación con él. No va a atacar territorio de la OTAN", ha señalado el magnate republicano al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca tras firmar una orden para cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América en el contexto de la guerra comercial con Canadá.
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha calificado de "historias de terror" las recientes informaciones publicadas en los medios estadounidenses sobre el presunto plan de Moscú para atacar en los próximos años un país de la OTAN. "No tienen nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia", ha expresado.
- Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: 'Ahora hay muchas necesidades en los coles
- Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
- Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado con 1.000 euros por llevar el coche a las fiestas del pueblo tras durante la operación retorno: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Silvia González, la profesora praviana de 39 años que sacó un 10 en las oposiciones de junio y que ahora tiene plaza fija 'enfrente de casa
- El perfil de la nueva consejera de Derechos Sociales: dama de hierro con guante de seda, pero de armas tomar
- La tromba de agua caída en Oviedo provoca daños a 50 vehículos en un garaje de Fozaneldi: 'Podría haber matado a alguien. En sólo diez minutos esto parecía una cascada
- La enorme corvina pescada frente a la costa de Gijón se disfruta en la mesa: 'Dio para 60 raciones generosas, de medio kilo cada una