Los ataques de colonos israelís en Cisjordania continúan pese a la "enérgica" condena de Netanyahu

Los ataques de colonos israelíes contra palestinos han continuado este domingo en distintos puntos de la Cisjordania ocupada, horas después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenara "enérgicamente" la violencia de en las localidades de Qusra y Jalud y pidiera la detención de los responsables.

Cientos de colonos, bajo protección de las fuerzas israelíes, irrumpieron en lugares sagrados musulmanes de Awarta, al sureste de Nablus (norte de Cisjordania), según recoge la agencia oficial palestina Wafa. Según este medio, en Silwad, al noreste de Ramala (centro), dos hermanas palestinas de 75 y 65 años fueron golpeadas por colonos mientras recogían higos. Los atacantes les robaron además los teléfonos móviles y la llave de un vehículo.

En Al Mugayir y Burqa, también cerca de Ramala, colonos israelíes atacaron a palestinos bajo protección militar, informó Wafa, efectuando disparos y dañando un vehículo. En Arraba, al sur de Yenín, dos palestinos resultaron heridos, mientras que en Masafer Yata (sur), donde la violencia colona se concentra de manera de forma habitual, varios palestinos resultaron heridos durante otro ataque, afirmó este medio.

Qusra, bajo asedio

La aldea palestina de Qusra volvió a ser escenario de violencia este domingo después de que este sábado una veintena de colonos enmascarados rociaran con gas pimienta a trabajadores palestinos y arrojaran piedras contra un edificio, lo que provocó la inédita condena de Netanyahu, que los atribuyó a "un puñado de alborotadores que violan la ley".

Al menos dos personas sufrieron contusiones este domingo durante un ataque de colonos contra una vivienda de la localidad, a la que el Ejército israelí impidió acceder a una ambulancia mientras los atacantes incendiaban terrenos palestinos cercanos, informó Wafa.

Tres viviendas de la aldea permanecen cercadas desde hace más de tres semanas por colonos israelíes. Sus habitantes han denunciado en numerosas ocasiones durante ese plazo tener problemas para acceder a agua, alimentos y electricidad. Además, no pueden entrar o salir de sus casas después de que el Ejército declarara el área como zona militar cerrada.

Cerca de allí, en Jalud, donde este pasado sábado un grupo de colonos enmascarados golpeó a un equipo de la cadena estadounidense NBC News y a una mujer palestina, un nuevo grupo de estos atacantes asaltaron a una pareja.

Apropiación ilegal de terrenos

La violencia también incluyó nuevos casos de apropiación de terrenos. En Kafr Nima, aldea cercana a Ramala, colonos se hicieron con un parque público de una extensión aproximada de 2,5 kilómetros, instalaron una puerta metálica y colocaron la bandera israelí, según la agencia palestina.

El parque fue creado hace unos dos años y medio con financiación de la Unión Europea, y se encuentra en un área clasificada como B según los Acuerdos de Oslo. El consejo local denunció que la instalación de la puerta impide el acceso de los residentes al parque y a sus terrenos agrícolas.

Críticas a Netanyahu

El primer ministro afirmó que estas acciones perjudican a los "colonos que cumplen la ley", aunque ningún asentamiento es legal según el derecho internacional). El mandatario también consideró que dificultan las operaciones del Ejército y "perjudican la reputación de Israel en el mundo". También pidió a las fuerzas del orden que detengan a los responsables y los lleven ante la Justicia.

El Ejército israelí aseguró haber confiscado varios vehículos presuntamente utilizados por los colonos y haber entregado otras pruebas a la Policía, aunque no informó de arrestos. La Policía afirmó a su vez que continuaba buscando a los implicados. Varios líderes de la oposición israelí criticaron a Netanyahu tras sus declaraciones.

Su mayor rival de cara a las próximas elecciones, según las encuestas, y líder del partido centroderechista Yashar!, Gadi Eisenkot, calificó los ataques de "vergüenza en materia de seguridad, liderazgo, política y valores" y afirmó que no representan a la "inmensa mayoría" de los israelíes.

El grupo islamista palestino Hamás, por su parte, rechazó en un comunicado la condena de Netanyahu y afirmó que sus declaraciones son "una maniobra" para contener la condena internacional y acusó al Gobierno israelí de proteger a los colonos.

Aumento de la violencia

Según un informe publicado este viernes por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha), entre el 11 y el 24 de agosto se documentaron 80 ataques de colonos que causaron víctimas palestinas, daños materiales o ambos, con 55 palestinos heridos.

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Desde comienzos de 2026, 23 palestinos han muerto y más de 1.040 han resultado heridos en ataques de colonos, según Ocha. El organismo señala que la frecuencia de las lesiones causadas directamente por colonos ha pasado de una media de un palestino herido cada tres días en 2020 a más de tres al día en lo que va de este año. La violencia incluye agresiones físicas, incendios, daños a viviendas y vehículos, restricciones de movimiento y ataques contra tierras e infraestructuras.

Fuente: El Periódico