Al menos 15 desaparecidos y más de 60 evacuados tras unas inundaciones repentinas en el Parque Nacional del Gran Cañón

Al menos 15 personas permanecen desaparecidas en el Parque Nacional del Gran Cañón en el estado de Arizona, en Estados Unidos, tras las fuertes y repentinas inundaciones ocurridas en la tarde del sábado, por las cuales más de 60 personas han sido ya evacuadas, si bien las autoridades han previsto más operaciones de rescate.

"El Servicio de Parques Nacionales solicita la colaboración ciudadana para localizar a aproximadamente 15 personas desaparecidas tras las fuertes inundaciones repentinas ocurridas el 29 de agosto en el Cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch", ha señalado la autoridad en un comunicado en el que agrega que el personal del Parque Nacional del Gran Cañón "continúa con las labores de evacuación y respuesta, y trabaja para localizar a las personas que pudieran haber estado en la zona afectada".

En concreto, el organismo ha pedido a "cualquier persona que conozca a excursionistas o mochileros que se encontraran en el interior del cañón, a lo largo del corredor del arroyo Bright Angel, el 29 de agosto, así como a quienes tuvieran una reserva en un campamento de la zona afectada, que proporcionen información a la División de Servicios de Investigación (ISB, por sus siglas en inglés) del Servicio de Parques Nacionales".

"Esto incluye a quienes pudieran haber estado recorriendo el Sendero North Kaibab desde el inicio del sendero hasta Phantom Ranch, alojándose en el campamento Bright Angel o en la zona conocida como 'The Box', al norte de Phantom Ranch", ha agregado el Servicio, que ha instado a quienes conozcan a alguien que pudiera estar recorriendo estas zonas a comunicarse con la línea de información de su División de Investigación.

La cifra de desaparecidos supone una reducción sobre las 20 personas que el Servicio afirmaba buscar en un mensaje publicado poco antes en redes sociales, donde las autoridades del Parque Nacional han ido informando acerca de lo ocurrido.

Además, según ha indicado el organismo en otro comunicado, hasta "62 personas habían sido evacuadas de Phantom Ranch y del sendero North Kaibab inferior" hasta la mañana de este domingo (hora local), si bien ha previsto la evacuación de más personas durante la jornada, incrementando así una cifra que, por ahora, no ha sido actualizada.

En cuanto a los evacuados, que están siendo atendidos con la asistencia de la Cruz Roja estadounidense, el Servicio de Parques Nacionales ha señalado que, hasta el momento, "no se han registrado heridos".

Los acontecimientos se han desencadenado tras una "crecida repentina" que "causó daños significativos a la infraestructura en todo el Cañón Bright Angel", destruyendo "casi todos los puentes peatonales" que cruzan el homónimo arroyo y obligando al cierre "hasta nuevo aviso" de las citadas zonas afectadas donde las autoridades siguen buscando senderistas, además de los puentes Black Bridge y Silver Bridge, que cruzan el río Colorado. Éste, a su vez, "permanece cerrado al tráfico fluvial hasta nuevo aviso debido a la presencia de estructuras metálicas y escombros en su cauce".

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Además, el Servicio ha alertado de que "se prevén tormentas eléctricas y fuertes lluvias este domingo y lunes, lo que podría provocar más crecidas repentinas, deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas y cambios en las condiciones de los senderos y el río".

Fuente: El Periódico