Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Dos muertos y 16 heridos en un ataque ucraniano contra la ciudad rusa de Bélgorod

Al menos dos personas murieron y otras 16 resultaron heridas el domingo en un ataque de Kiev contra la ciudad rusa de Bélgorod, cerca de la frontera común, informaron hoy fuentes oficiales.

Según el gobernador local, Alexandr Shuváev, entre los fallecidos hay un menor de 16 años. Shuváev también informó a través de sus redes sociales sobre varios incendios causados por el ataque.

Los medios locales informan, por su parte, de que Kiev golpeó Bélgorod con misiles y alcanzó una central eléctrica y unos almacenes del gigante del comercio electrónico Ozon.