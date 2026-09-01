Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Elecciones legislativas

El Congreso de Estados Unidos aprueba evitar un cierre de Gobierno antes de las elecciones de noviembre

La medida, respaldada por 370 votos a favor y 48 en contra, ya había sido aprobada el mes pasado por el Senado, por lo que ahora pasa al escritorio del presidente, Donald Trump, para su promulgación

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Washington

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes una resolución para prorrogar el presupuesto federal y evitar así un cierre de Gobierno antes de las elecciones legislativas de noviembre.

La medida, respaldada por 370 votos a favor y 48 en contra, ya había sido aprobada el mes pasado por el Senado, por lo que ahora pasa al escritorio del presidente, Donald Trump, para su promulgación.

La resolución prorroga la financiación del Gobierno federal desde el 30 de septiembre hasta el 11 de diciembre, evitando así un cierre administrativo durante las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

La mayoría republicana y la oposición demócrata se unieron para evitar un engorroso cierre de Gobierno en plena campaña electoral, que habría dejado sin sueldo a miles de empleados federales, habría paralizado a las principales agencias del país e incluso podría haber generado disrupciones en el tráfico aéreo.

El año pasado, se produjo el cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, de 43 días, ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para extender los subsidios de los planes de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como 'Obamacare'.

Además, a principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tuvo que cerrar por falta de financiación, después de que los demócratas bloquearan los fondos en protesta por la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales durante redadas migratorias en Minesota.

Noticias relacionadas

En las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre estará en juego la mayoría republicana en el Congreso, que respalda la agenda de la Administración Trump.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  2. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Luz verde del BOE a la baliza v-27 que llega tras la v-16: precio y dónde se coloca
  4. Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
  5. Mañana se se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la elegante alfombra isla de salón más barata del mercado: suave y confortable
  6. La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de seis cojines de sofá de pelo sintético más barato del mercado: de tacto muy suave
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de tres sartenes de cerámica antiadherente más baratas del mercado: para todo tipo de platos

Satisfacción en la comunidad de Oviedo que se opuso al centro de menores en su edificio: «Nos tacharon de racistas pero nuestra lucha era otra»

Satisfacción en la comunidad de Oviedo que se opuso al centro de menores en su edificio: «Nos tacharon de racistas pero nuestra lucha era otra»

De nuevo, el Desastre

Chao, pescao

Cinco músicos de altura interpretan joyas de Ravel, Beethoven y Mozart en Camposagrado

Cinco músicos de altura interpretan joyas de Ravel, Beethoven y Mozart en Camposagrado

La locura de elrow toma Oviedo

La locura de elrow toma Oviedo

Las escuelinas de Gijón arrancan el curso con dos cambios en la dirección

Las escuelinas de Gijón arrancan el curso con dos cambios en la dirección

Leila, Asma, Mohamed y Adam, "alcaldes" por día: los niños saharauis (recibidos en el Ayuntamiento) que pasaron el verano en Mieres se van tristes "pero con ganas de ver a nuestras familias"

Leila, Asma, Mohamed y Adam, "alcaldes" por día: los niños saharauis (recibidos en el Ayuntamiento) que pasaron el verano en Mieres se van tristes "pero con ganas de ver a nuestras familias"

El nuevo acceso de Luis Oliver a Ciudad Naranco ya levanta sus paredes

El nuevo acceso de Luis Oliver a Ciudad Naranco ya levanta sus paredes
Tracking Pixel Contents