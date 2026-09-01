EEUU bombardea de nuevo objetivos en Irán

El Ejército de Estados Unidos bombardeó este martes a Irán por segunda vez en una semana en medio de un incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y las ofensivas iraníes contra bases estadounidenses, según informó el Comando Central de EEUU.

El organismo militar, con sede en Florida, señaló en sus redes sociales que a las 12:00 hora del este de Estados Unidos (16:00 GMT), "las fuerzas de EEUU comenzaron a ejecutar ataques contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán", sin precisar cuáles.

La televisión estatal de Irán informó este martes de que se escucharon varias explosiones en el sur del país, a lo largo del estratégico estrecho de Ormuz. "Se escucharon múltiples explosiones al este de Bandar Abás y alrededor de la isla de Qeshm", indicó la televisión estatal, para añadir: "hasta ahora no se han reportado incidentes ni daños".

"Los ataques se producen tras los recientes intentos de agresión por parte del CGRI contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región", indicó el Centcom en su breve comunicado, de solo un párrafo.

Las autoridades iraníes no han emitido hasta ahora ninguna reacción oficial sobre los últimos ataques estadounidenses, pero sí han reconocido que se han producido explosiones. Sin embargo, aún no se conocen detalles sobre el ataque. Según las redes sociales, Bandar Abbas, la isla de Qeshm, Konarak y Chabahar habrían sido afectadas. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo hoy que siempre hay una vía de regreso al memorando de entendimiento siempre y cuando Estados Unidos cumpla con sus compromisos en el acuerdo anterior, mediado por Pakistán. Pezeshkian tiene una visión más moderada de la situación, y es capaz de abrir la puerta a las negociaciones y la diplomacia. Pero el ataque de este martes vuelve a romper las vías de diálogo. El sector militar de Irán mantiene una postura más contundente, y hoy ha manifestado que las represalias serán mucho más duras y severas.

Amenaza de Trump

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que los ataques estadounidenses, "de gran envergadura y contundencia", contra objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz se mantendrán. Afirmó que la agresión se produjo "en represalia por el intento fallido de los iraníes de colocar minas marinas en el estrecho, que actualmente no tiene minas (¡han sido completamente retiradas o detonadas!), y por el lanzamiento de ocho misiles por parte de los iraníes contra nuestra base militar en Jordania, todos ellos derribados con éxito". “Si la fallida nación de Irán toma represalias por este ataque tan justificado, recibirá otro golpe mucho más duro y de mayor envergadura, pero no será el mayor ataque de todos, que está a la espera entre bastidores y, cuando termine, quedará muy poco de la República Islámica de Irán”, advirtió.

Esta es la segunda agresión desde que Estados Unidos atacara, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, la isla de Larak, desde donde Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al estrecho de Ormuz, según Washington, en un ataque en el que murieron dos personas.

Irán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes, sin daños reportados por ahora, en el primer intercambio de hostilidades militares en un mes.

Además, el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este martes que si Estados Unidos intensifica el bloqueo marítimo a sus buques y puertos, Irán responderá militarmente.

El estrecho de Ormuz se ha convertido para Irán en su principal medida de presión en la guerra que comenzó el 28 de febrero, con la que ha paralizado casi todas las exportaciones de petróleo y exige a los buques que lo quieran cruzar que obtengan su permiso.

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Pero en las últimas semanas Estados Unidos ha restablecido parte del tráfico marítimo en el estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio.

Fuente: El Periódico